Orlando City presenta oficialmente a Antoine Griezmann

El club de Florida anunció que el camepeón del mundo en 2018 con Francia firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027-2028

Antoine Griezmann ya viste de morado.

El Orlando City presentó oficialmente este martes al capeón del mundo con Francia en 2018 como su nuevo refuerzo, en una ceremonia en la que el delantero aseguró que está listo para comenzar una nueva etapa en Estados Unidos.

"Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City: un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a vosotros", expresó el atacante.

Entre aplausos, Griezmann subió al escenario y reveló que la decisión de fichar por el conjunto de Florida nació tras reunirse en Madrid con el director deportivo del club, Ricardo Moreira.

"Lo tenía tan bien trabajado, tan bien estudiado que al terminar la charla ya sabía todo del equipo, del club y de los aficionados", comentó.

En marzo pasado, el francés había anunciado su llegada al club, pero se incorporó al equipo una vez concluyó su etapa con el Atlético de Madrid.

The Griezmann Era in Orlando begins now ✂️ pic.twitter.com/1y50zdcrvY — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) July 7, 2026

Cumple un sueño

Griezmann explicó que desde hace tiempo tenía el deseo de jugar en la MLS y que tanto él como su familia quedaron encantados con Orlando tras visitar la ciudad.

También destacó su afición por los deportes estadounidenses, especialmente la NFL, una de las razones que hicieron atractiva su mudanza.

El campeón del mundo con Francia portará el tradicional número 7 y compartirá vestuario con el argentino Martín Ojeda.

"Queríamos a alguien que conectara todos los puntos dentro y fuera de la cancha. Su experiencia, mentalidad ganadora y pasión por el futbol serán fundamentales para nosotros", afirmó Moreira.

Buscará levantar al Orlando

El contrato del delantero de 35 años tendrá vigencia hasta el final de la temporada 2027-28.

Su llegada se produce con el Orlando City ubicado en el 12.º lugar de la Conferencia Este, fuera de la zona de postemporada tras un complicado inicio de campaña.

Griezmann se suma a una MLS que reúne a figuras internacionales como Lionel Messi, Luis Suárez, Heung-min Son y Thomas Müller, además de alimentar la rivalidad entre el Orlando City y el Inter Miami.