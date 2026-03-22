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Griezmann viajará a EUA para cerrar su llegada al Orlando City

El francés viajará a EUA para negociar su llegada a la MLS como agente libre y perfila su salida tras una etapa histórica con el club colchonero

  • 22
  • Marzo
    2026

La historia entre Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid parece acercarse a su final.

Este domingo, el delantero francés recibió autorización del club para viajar a Estados Unidos durante sus días libres y avanzar en su posible fichaje con Orlando City de cara a la temporada 2027-2028 de la Major League Soccer.

El movimiento se daría como agente libre, ya que el contrato del atacante con el Atlético finaliza al término de la presente campaña.

De concretarse, el máximo goleador en la historia del club rojiblanco pondría fin a su etapa en Madrid y se incorporaría al conjunto de Florida el próximo verano.

Pese a la inminente salida, la situación no representa un escenario negativo para el equipo español. Inicialmente, Orlando City buscaba incorporar de inmediato al jugador francés; sin embargo, fue el propio Griezmann quien decidió mantenerse en el Atlético hasta concluir la temporada.

El delantero aún podría despedirse con títulos, ya que el club sigue con vida en la UEFA Champions League y disputará la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

Desde la institución colchonera consideran que permitirle cerrar su futuro con antelación ayudará a que el jugador se mantenga enfocado en el tramo decisivo de la temporada.

Griezmann deja una huella profunda en el Atlético de Madrid. Tras su más reciente aparición ante el Real Madrid, suma 488 partidos, con 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas (2014-2019 y 2021-actualidad), interrumpidas por su paso por el FC Barcelona.


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