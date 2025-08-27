Cerrar X
Messi vuelve y lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup

El argentino marcó dos goles en la victoria 3-1 ante el Orlando City para avanzar a la final, en donde espera rival que saldrá del LA Galaxy vs Seattle Sounders

  • 27
  • Agosto
    2025

Lionel Messi volvió y el Inter Miami sonrió.

Este miércoles, el conjunto de las "Garzas" avanzó a la final de la Leagues Cup después de que Lionel Messi regresara para marcar dos goles en la victoria 3-1 ante el Orlando City.

Los Angeles Galaxy o Seattle Sounders buscan en la otra serie el pase a la final con Inter Miami.

El cuadro dirigido por el asistente Javier Morales en sustitución de Javier Mascherano debido a su expulsión en el partido anterior ante Tigres, le dio la vuelta en la segunda parte al gol inicial de Marco Pasalic con tres goles, el primero de ellos tras un penalti que significó la expulsión por doble amarilla de un jugador rival; firmaron la gesta.

La presencia o ausencia de Messi en el partido, tras haberse perdido cuatro encuentros desde su lesión del pasado 2 de agosto contra Necaxa, había sido la principal incógnita de la noche.

Pero el argentino despejó toda duda cuando saltó a calentar, aunque con una rodillera en la pierna izquierda, la contraria a la que le obligó a retirarse sustituido hace casi un mes.

Después de un inicio caliente entre ambos clubes de Florida, Las Garzas tuvieron su ocasión más clara, después de un pase raso al punto de penalti de Jordi Alba que dejó a la defensa petrificada, pero en ese espacio vacío apareció el central Maximiliano Falcón, y no un delantero, y su disparo manso acabó en las manos del guardameta.

Por su parte, Orlando City, que había desperdiciado un mano a mano muy claro en botas de Iván Angulo, se resarció al filo del descanso cuando Marco Pasalic recibió un balón dentro del área que nunca debió haber atravesado a la defensa local, y tras un rebote en el pecho que fue revisado por el VAR, fusiló la meta de Óscar Ustari, que no pudo evitar el 0-1.

Para la segunda mitad, el guion cambió completamente, después de que Messi hiciera magia hasta en dos ocasiones en el área opuesta para deshacerse de cuantos jugadores vestidos de morado le intentaban arrebatar el balón, pero no encontró el desmarque de ningún compañero ni un ángulo que le permitiese rematar cómodo a puerta.

Ya volcadas al frente, "Las Garzas" encontraron el doble premio con un penalti por agarrón a Suárez que culminó en la expulsión de David Brekalo por segunda amarilla al minuto 77, el cual fue convertido por Messi y 10 minutos después Alba combinó con Suárez y Messi para regalarle un balón al argentino que supuso la remontada, lo que igualó el marcador global 2-2.

El tercer gol llegó protagonizado por Telasco Segovia en el descuento, amarrando el pase a la final del torneo.

La final de la Leagues Cup se disputará el próximo domingo, en donde los de Miami esperan a su rival, el cual saldrá del cruce entre Los Angeles Galaxy y el Seattle Sounders.


Comentarios

