deportes_fime_vs_facdyc_fbee4be5e4
Deportes

Osos de FIME vs. Lechuzas de FACDYC... ¡Duelo de poder a poder!

Ambas Facultades se enfrentarán este jueves en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass, en la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la UANL

  • 02
  • Octubre
    2025

Esta noche todos los reflectores apuntarán al emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

FIME vs. LEYES

Al filo de las 19:00 horas se llevará a cabo una edición más del choque entre dos pesos completos de la UANL: los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) y las Lechuzas de Leyes.

Con marca perfecta en dos juegos, los Osos ostentan el estatus de favoritos para ganar un título más.

FIME cifra su éxito en sus dos poderosas líneas: la ofensiva y su frontal defensiva.

El equipo de Lechuzas, por su parte, estará motivado al estrenar nuevo jersey de juego.

Prepa 9 vs. Prepa 16

En la categoría de Preparatorias, las Águilas de la Prepa 9 jugarán ante los Toros de la Prepa 16.

Las Águilas, que comanda el coach Alberto "Termi" García, son los actuales tetracampeones y tienen marca de un ganado y cero perdidos en esta campaña.

Los Toros, del coach Juan Méndez, han sido una grata revelación en la actual temporada, por lo que se espera un buen duelo a las 10:00 horas, en el Estadio Gaspar Mass.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 12.52.57 AM.jpeg


