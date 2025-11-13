Cerrar X
Deportes

Osos de FIME logra el Tricampeonato; ya tiene 37 títulos

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica derrotó en la Final a Lechuzas de Leyes de FACDYC, en la Liga Intrauniversitaria del futbol americano de la UANL

  • 13
  • Noviembre
    2025

La historia le pertenece a los Osos de FIME, pero también el presente.

De un solo golpe, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) se adjudicaron este miércoles el Tricampeonato y el título 37, luego de superar 28-21 a unas aguerridas Lechuzas de Leyes de FACDYC (Facultad de Derecho y Criminología) en la Final de Facultades, en los Playoffs de la Temporada 2025 de la Liga Intrauniversitaria del futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Unos 12,000 aficionados se dieron cita en el Estadio Gaspar Mass, que vivió un ambiente de fiesta.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 12.56.56 AM.jpeg

Las Lechuzas lograron lo que pocos pensaban: dominar el juego por varios lapsos, pero FIME hizo gala de su experiencia al pegar en los momentos claves. 

Andrés Lozano, quarterback de los Osos, se lució con un par de envíos a las diagonales, mientras que Ángel Sánchez encabezó los embates terrestres con una anotación.

WhatsApp Image 2025-11-13 at 12.57.02 AM.jpeg


