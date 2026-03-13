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Deportes

Tiene Liga Intrauniversitaria arranque poderoso

Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica vencen 22-0 a Lechuzas de Leyes en el Estadio Gaspar Mass de la UANL, en la Jornada Cero 

  • 13
  • Marzo
    2026

En su presentación, los Osos de FIME ratificaron que serán los rivales a vencer en la temporada. Con una sólida primera mitad, FIME derrotó 22-0 a las Lechuzas de Leyes, en el Estadio Gaspar Mass de la UANL.

La Jornada Cero, como se denominó a la apertura de la Liga Intrauniversitaria 2026, abrió con un duelo entre dos de los equipos con mayor tradición.

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Luigi Fava, estudiante de Ingeniería en Tecnología de Software, se erigió como la figura tras anotar en dos ocasiones.

Fava nació en Puerto Ordaz, Venezuela, y está viviendo su primera experiencia en el futbol americano: “Yo jugaba basquetbol, pero quise sentir la adrenalina de este deporte y me está gustando mucho”, expresó el estudiante.

El quarterback Ricardo Tovar se apuntó con otra anotación en el duelo.

Tovar practica artes marciales mixtas, pero aprovechando que es una temporada de Novatos se sintió atraído por el futbol americano.

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Los Osos sentenciaron el duelo desde la primera mitad, cuando anotaron sus 22 puntos.

En la segunda mitad, las Lechuzas mejoraron en el emparrillado, no permitieron mayores avances de sus rivales, pero tampoco pudieron anotar puntos.


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