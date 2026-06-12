Otro título nacional para los Tigres de la  UANL

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ratificaron su hegemonía en el deporte estudiantil de México al colocarse en la cima del medallero y tabla de puntuación de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026.

En esta primera edición oficial, el selectivo auriazul cosechó un total de 229 medallas: 96 de oro, 67 de plata y 66 de bronce; además de sumar 5,065 puntos en la Tabla General, para imponer un nuevo récord en el deporte mexicano.

“Es algo sin precedente porque históricamente es el mejor año del deporte de la Universidad de Nuevo León en los Campeonatos Nacionales. Generalmente nosotros siempre estamos pensando en una medalla más para poder obtener el Campeonato Nacional en el medallero y en la puntuación”, expresó el Director de Deportes de la UANL, José Alberto Pérez García.

Con esta victoria, los Tigres consiguieron su vigésimo título en competencias nacionales universitarias. De 2000 a 2024 conquistaron 19 Campeonatos, 17 de manera consecutiva, en la Universiada Nacional.

En esta nueva modalidad de la ANUIES, los felinos norteños debutaron con nueva marca total de medallas, número de preseas de oro y en el puntaje global. En 2023, el máximo histórico de metales fue de 175 con 65 dorados, frente a las actuales 229 insignias con 96 oros.

A paso firme

El camino hacia el Campeonato inició con el abanderamiento de los Tigres a cargo del Rector Santos Guzmán López. La delegación de la UANL estuvo conformada por 828 integrantes: 698 atletas —363 hombres y 335 mujeres—, respaldados por un cuerpo técnico de 49 entrenadores y 43 asistentes, así como 33 personas de apoyo y cinco jueces.

Del 23 de abril al 25 de mayo, los auriazules compitieron con los seleccionados del país en 32 disciplinas disputadas en diversas sedes universitarias de la Ciudad de México (UNAM), Jalisco (UdeG e ITESM Guadalajara), Estado de México (UAEMex), Coahuila (UAdeC y UAAAN), Puebla (BUAP), Colima (UdeC) y Nuevo León (UANL).

Con datos de la ANUIES, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) encabeza el medallero, seguido por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

En cuanto a la Tabla General de puntaje, los Tigres de la UANL se colocaron en primer lugar. El Top 5 lo completan los Pumas de la UNAM, las Águilas de la UAS, los Potros de la UAEMex y los Leones Negros de la UdeG.

“Este logro nos posiciona como la mejor universidad en deportes del país. La verdad es que competir contra universidades públicas y privadas y [escuelas] normales es una sensación maravillosa”, puntualizó Pérez García.

Con fuerza felina

La constancia y madurez mental de la experiencia deportiva, aunadas a la energía y motivación por trascender de las novatas generaciones, imprimieron su sello en esta primera edición de las Competencias Nacionales Universitarias ANUIES 2026.

Así, la novena femenil de softbol hilvanó su quinto Campeonato nacional universitario consecutivo, mientras que los tenistas Emiliano Aguilera y Leonardo Aguilar acapararon los reflectores al adjudicarse con autoridad un par de medallas de oro en las Finales individuales y de dobles varonil.

Por su parte, el representativo Tigres de natación firmó un debut oficial con 18 preseas. En las alturas, Víctor Piñeyro Hernández hizo historia en la UANL al colgarse la primera medalla de oro en la escalada deportiva.

La racha inicial se consolidó gracias al aporte de kick boxing con 15 distinciones. Esgrima recuperó su hegemonía con 12 preseas, taekwondo aportó 10, mientras que tiro con arco y luchas asociadas cerraron la cuenta con ocho medallas cada una.

El momento cumbre del certamen se vivió en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) durante las pruebas de pista y campo. El equipo Tigres de atletismo selló una actuación de época al lograr el récord de 24 medallas de oro y sumar 1,172 unidades a la Tabla General, una ventaja matemática histórica que neutralizó cualquier aspiración de los rivales.

En los deportes de conjunto, el éxito se replicó con la misma solidez. La gimnasia aeróbica lució en el podio con cinco preseas, mientras que el balonmano ratificó su jerarquía nacional. El combinado femenil obtuvo su Tricampeonato, en tanto que la escuadra varonil extendió su dinastía al proclamarse monarca por sexto año consecutivo.

Los Tigres cerraron su participación con medallas de oro en el basquetbol varonil y femenil, basquetbol 3x3 varonil y voleibol femenil, disciplinas que se desarrollaron en instalaciones deportivas de la UANL.

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