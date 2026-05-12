Inaugurará el Club Tigres su nuevo restaurante temático
Ubicado en el segundo nivel de Galerías Monterrey, este espacio busca llevar a otro nivel la experiencia de salir a comer y ver un partido de fútbol con amigos
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Mayo
2026
La pasión de los "Incomparables" ya no tendrá que esperar al día del partido para manifestarse. El Club Tigres, en alianza con Beegroup, ha marcado un hito en la industria del entretenimiento deportivo en México con la inauguración de Territorio Tigres, el primer restaurante y centro de entretenimiento 100% temático de un equipo de fútbol en el país.
Ubicado en el segundo nivel de Galerías Monterrey, este espacio nace bajo la premisa de que "el juego nunca termina", ofreciendo a la afición un punto de encuentro diario donde la identidad auriazul se vive a través de los cinco sentidos.
Una experiencia de campeonato
El proyecto no es solo un lugar para comer; es una inmersión total en la cultura del club. Mauricio Culebro, presidente del Club Tigres, destacó que este espacio busca acercar al equipo a su gente fuera del Estadio Universitario:
"La fuerza de Tigres está en su gente. Queremos que vengan a sentir que Tigres también se vive en la mesa, en la familia y en cada momento", señaló el directivo.
Los 5 pilares de Territorio Tigres
El recinto ha sido diseñado bajo una estructura que garantiza entretenimiento para todas las edades:
Gastronomía con Identidad: Con un menú creado por el Chef Josué Saldaña, destaca la "Hamburguesa Volcán" como plato insignia de una propuesta casual y auténtica.
Zona de Cracks: Un área interactiva con más de 15 estaciones donde los niños pueden tirar a gol y competir, incluyendo una sección para "Baby Cracks".
Legado e Historia: En colaboración con Colección Épica F.C., el lugar exhibe piezas históricas (jerseys y balones). Además, cuenta con el "Mural del Fan", donde los aficionados podrán exhibir sus propios objetos preciados.
Celebraciones: Un salón privado para 50 personas que será sede de firmas de autógrafos, convivencias con jugadores y eventos oficiales.
Tienda Exclusiva: Venta de productos de merchandising únicos que solo se podrán adquirir en esta ubicación.
Apertura y promociones
La espera terminó para la afición. Las puertas de Territorio Tigres se abrirán al público general este viernes 15 de mayo a las 12:00 P.M.
Para premiar la fidelidad de los seguidores, el club anunció que las primeras 50 mesas en llegar recibirán mercancía oficial de regalo.
Datos Clave para el Aficionado:
Lugar: Galerías Monterrey, Nivel 2.
Horario: Lunes a domingo, de 12:00 P.M. a 10:00 P.M.
Reservaciones: Disponibles a través de www.territoriotigres.com.
Con esta apertura, Tigres no solo refuerza su marca, sino que redefine la relación entre un club profesional y su comunidad, llevando la mística del "Volcán" a la mesa de todos los regiomontanos.
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