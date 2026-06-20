Países Bajos acerca su posible llegada a Monterrey tras goleada

La victoria de la 'Naranja Mecánica' los coloca como candidatos al liderato de su grupo, lo que abre la posibilidad de que jueguen en el Estadio Monterrey.

La contundente victoria de Países Bajos sobre Suecia en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo consolidó su buen momento en el torneo, sino que también encendió la expectativa en Monterrey ante la posibilidad de que la selección neerlandesa dispute un partido de eliminación directa en el Estadio Monterrey.



Con este resultado, la “Naranja Mecánica” se mantiene como una de las principales candidatas a liderar el Grupo F, lo que abre la puerta a su eventual traslado a territorio mexicano en la ronda de dieciseisavos de final.



De acuerdo con el formato de la FIFA, el líder del Grupo F enfrentará al segundo lugar del Grupo C en la fase de eliminación directa, un cruce que está programado para disputarse en Monterrey, lo que mantiene viva la posibilidad de ver a los neerlandeses en la Sultana del Norte.



Aunque Países Bajos no fue programado para jugar en la ciudad durante la fase de grupos por criterios logísticos y de calendario, su desempeño en el torneo ha reactivado el escenario de que pueda presentarse en el norte del país si logra mantenerse en la cima de su sector.



El formato del Mundial establece un sistema de cruces predeterminados en la fase final, donde los líderes de grupo enfrentan a segundos lugares de otros sectores, lo que ha generado expectativa en torno a posibles enfrentamientos de alto nivel en sedes mexicanas.



En este contexto, el triunfo ante Suecia resulta clave para las aspiraciones del conjunto europeo, que depende de mantener su regularidad para asegurar el liderato del grupo y con ello la ruta hacia Monterrey.



De concretarse los resultados previstos, la “Naranja Mecánica” podría convertirse en uno de los atractivos de la fase de eliminación directa en territorio mexicano, en un duelo que ya comienza a generar expectativa entre la afición regiomontana.