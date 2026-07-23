El apoyador de Panthers sufrió una rotura de ligamento cruzado durante el primer entrenamiento del campamento y será colocado en la lista de lesionados

Inicio / Deportes / Panthers confirman baja de Nic Scourton para toda la temporada

Todavía no empieza la temporada de la NFL y los Carolina Panthers ya suman una baja importante para la temporada 2026-27.

De acuerdo con la agencia de noticias, AP, la fanquicia perderá al linebacker externo Nic Scourton para toda la temporada despues de que sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el primer día del campamento de entrenamiento.

Panthers LB Nic Scourton suffers torn ACL and is out for the season. (via @RapSheet + @CameronWolfe) pic.twitter.com/S4iturkhlr — NFL (@NFL) July 23, 2026

Según AP, que cita a una persona con conocimiento de la situación, el jugador será colocado en la lista de lesionados, lo que pone fin de manera anticipada a su campaña antes del inicio de la temporada regular.

La lesión representa un golpe importante para la defensiva de Carolina, que proyectaba a Scourton como uno de sus principales cazadores de mariscales de campo junto al recién incorporado Jaelan Phillips.

Hasta el momento, los Panthers no han informado quién ocupará el lugar de Scourton en la alineación titular para el inicio de la temporada.

La lesión ocurrió durante el primer entrenamiento

Scourton se lesionó durante los ejercicios colectivos realizados este jueves, cuando cayó sobre el terreno mojado mientras disputaba un bloqueo con un liniero ofensivo.

Tras la acción, sus compañeros rodearon al jugador mientras permanecía tendido sobre el césped. Posteriormente fue auxiliado por el cuerpo médico y trasladado en un carrito hacia la enfermería.

Horas después se confirmó que el apoyador sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que lo dejará fuera durante toda la temporada.

Scourton era una pieza importante para Carolina

Seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025 procedente de Texas A&M, Nic Scourton tuvo una destacada temporada como novato con los Panthers.

Durante su primer año en la NFL disputó los 17 partidos del calendario, ocho de ellos como titular, registrando 47 tackleadas, cinco capturas de quarterback y nueve golpes al pasador.

Su desempeño le permitió consolidarse como uno de los titulares de una defensiva que finalizó entre las 15 mejores de la liga.