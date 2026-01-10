Stafford guía a Rams a la Divisional en un partidazo vs. Panthers

En un encuentro que se definió en el último suspiro, los Los Angeles Rams vencieron este sábado 34-31 a los Carolina Panthers, asegurando su boleto a la ronda divisional de la Conferencia Nacional (NFC). El veterano mariscal de campo, Matthew Stafford, fue el héroe de la jornada al comandar una ofensiva ganadora en los minutos finales del partido celebrado en el Bank of America Stadium.

Stafford, quien se perfila como uno de los candidatos más fuertes al MVP de la temporada, terminó el encuentro con 304 yardas por aire y tres pases de anotación. A pesar de sufrir una intercepción y ser capturado en una ocasión, su temple fue clave para superar las adversidades en el último cuarto.

Por el lado de Carolina, el joven Bryce Young mostró destellos de su potencial al sumar 264 yardas y un touchdown, aunque fue limitado por una intercepción y dos capturas de la defensiva angelina.

Puka's 10th catch of the day goes for 18 yards



LARvsCAR on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/UOlGsuM7dv — NFL (@NFL) January 11, 2026

Los Rams golpearon primero. En su serie inaugural, Stafford conectó con el receptor Puka Nacua para abrir el marcador 7-0. La defensiva visitante no tardó en aparecer: una intercepción de Cobie Durant puso la mesa para que, al inicio del segundo cuarto, Nacua anotara por segunda vez en una jugada de engaño que dejó fría a la zaga local, extendiendo la ventaja a 14-0.

Carolina finalmente despertó con una serie de 65 yardas que culminó en un acarreo de Chuba Hubbard a las diagonales. Aunque un gol de campo de 46 yardas de Harrison Mevis devolvió la calma a los Rams, Bryce Young respondió con una carrera personal de 16 yardas para irse al descanso con un apretado 17-14.

La segunda mitad fue un intercambio constante de golpes. Tras un empate parcial por goles de campo, la defensiva de los Panthers alzó la mano. Mike Jackson interceptó a Stafford, permitiendo que Chuba Hubbard anotara de nuevo para darle la vuelta al marcador 24-20 al inicio del periodo final.

OMG STAFFORD TO PARKINSON FOR THE LEAD!



LARvsCAR on FOX/FOX One

Stream on @NFLPlus pic.twitter.com/qLSKKdmoBO — NFL (@NFL) January 11, 2026

Los Angeles recuperó el liderato con una recepción de Kyren Williams, pero la locura se desató a menos de tres minutos del final cuando Carolina bloqueó una patada de despeje. Young capitalizó la posición de campo con un pase de anotación a Jalen Coker, poniendo a los Panthers arriba 31-27.

Sin embargo, con dos minutos por jugar, apareció la jerarquía de Stafford. En una serie ofensiva quirúrgica, el mariscal encontró a Colby Parkinson en las diagonales para sellar el 34-31 definitivo a solo 38 segundos del final.

Con este resultado, el equipo dirigido por Sean McVay avanza a la siguiente fase de los playoffs. La actividad de la jornada sabatina continuará con el choque entre los Chicago Bears, campeones del Norte de la NFC, y los Green Bay Packers, en una edición más del clásico más antiguo de la liga.

