Moehrig de los Panthers suspendido un partido por golpear a rival

El safety de los Carolina Panthers fue suspendido un partido sin sueldo por la NFL después de golpear en la ingle a un receptor de los San Francisco 49ers

  • 25
  • Noviembre
    2025

El safety de los Carolina Panthers, Tre’von Moehrig, fue suspendido por la NFL después de golpear en la ingle a un receptor de los San Francisco 49ers.

Moehrig fue suspendido por un partido sin sueldo.

El defensivo de Carolina puede apelar la suspensión bajo el Acuerdo Colectivo de la NFL.

En caso de buscar apelar la suspensión, una audiencia sería llevada a cabo por Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, los oficiales de audiencia designados y compensados conjuntamente por la NFL y la NFLPA para decidir las apelaciones de la disciplina de los jugadores en el campo.


