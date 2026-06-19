Paula Badosa no pudo mantener el impulso tras eliminar a Coco Gauff y quedó fuera del WTA de Berlín al perder en dos sets ante Linda Noskova

Inicio / Deportes / Paula Badosa cae ante Linda Noskova y se despide de Berlín

La española Paula Badosa puso fin a su destacada actuación en el torneo WTA de Berlín al caer este viernes por 6-1 y 6-3 frente a la checa Linda Noskova, quien avanzó a las semifinales tras dominar el encuentro de principio a fin.

La derrota llegó apenas dos días después de que Badosa protagonizara una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar a la estadounidense Coco Gauff, resultado que le permitió alcanzar por primera vez en la temporada 2026 los cuartos de final de un torneo del circuito WTA.

Through in 2! 👊



Some wonderful hitting from Linda Noskova, as she defeats Badosa 6-1, 6-3 to become a Berlin semifinalist!#BTO26 pic.twitter.com/rhCbaJPUyS — wta (@WTA) June 19, 2026

La tenista checa, número 13 del ranking mundial, necesitó apenas una hora y nueve minutos para sellar su clasificación.

En el primer set tomó rápidamente una ventaja de 4-0 y aprovechó tres quiebres de servicio para llevarse la manga por un contundente 6-1.

Badosa intentó reaccionar en varios momentos del partido y logró salvar oportunidades de rompimiento al inicio, pero no consiguió aprovechar las opciones que tuvo para cambiar el rumbo del encuentro.

La española no encontró la remontada

En el segundo parcial, Noskova volvió a quebrar el servicio de la española en los momentos clave y amplió la diferencia hasta colocarse 5-2.

Aunque Badosa mostró carácter para reducir la desventaja y prolongar el duelo, la checa cerró el partido con autoridad para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

Noskova enfrentará en semifinales a la vencedora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y la filipina Alexandra Eala.

Pese a la eliminación, la actuación en Berlín representa un paso importante para Badosa, quien recientemente confesó que llegó a considerar el retiro tras sufrir una nueva lesión durante el torneo de Madrid en abril.

Antes de esta semana, la española acumulaba eliminaciones tempranas en varios torneos y no enlazaba dos victorias consecutivas desde Charleston. Su triunfo sobre Coco Gauff fue el más relevante desde el Abierto de Australia de 2025, donde alcanzó las semifinales, y supone una señal positiva de recuperación para afrontar el resto de la temporada.