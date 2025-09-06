Ana Paula Vázquez, orgullo de Ramos Arizpe, es homenajeada por GM

La arquera coahuilense Ana Paula Vázquez, reconocida a nivel nacional e internacional por su trayectoria deportiva, fue homenajeada por General Motors de México con la entrega de una Chevrolet Colorado ZR2, como parte del reconocimiento a su disciplina, talento y constancia.

La atleta, originaria de Ramos Arizpe, ha representado a México en competencias internacionales, consolidándose como una de las figuras más destacadas en el tiro con arco.

Su desempeño la ha convertido en referente de esfuerzo y superación para la juventud de la región.

De acuerdo con General Motors, el obsequio de la pickup “simboliza la unión entre la precisión y la resistencia que caracterizan tanto a la deportista como al modelo Colorado ZR2, diseñado para afrontar los retos más exigentes en cualquier terreno” señaló Alicia del Valle Soto directora ejecutiva de GM Ramos Arizpe

La compañía destacó que el reconocimiento a Vázquez forma parte de su visión de impulsar historias de éxito locales que trascienden fronteras, reflejando la capacidad de Coahuila para proyectar talento al mundo.

Con esta distinción, Ana Paula Vázquez refuerza su imagen como ejemplo de constancia y pasión, al mismo tiempo que se impulsa hacia nuevos retos deportivos y profesionales.

