oscar_piastri_mclaren_2_a28bdd8396
Piastri logra la pole en Qatar y supera a Norris

Oscar Piastri consiguió la pole del GP de Qatar tras ganar la esprint; Norris salió segundo y Verstappen tercero. Sainz y Alonso partirán desde 7° y 8°

  • 29
  • Noviembre
    2025

El australiano Oscar Piastri volvió a marcar el ritmo en el circuito de Lusail al conseguir la pole position del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, firmando un sábado perfecto para McLaren. 

Esto ocurre horas después de imponerse en la carrera esprint.

Su compañero de equipo y líder del Mundial, Lando Norris, se quedó con el segundo mejor tiempo.

La clasificación mantuvo la tensión del campeonato, ya que tres pilotos aún conservan posibilidades matemáticas de pelear por el título: Norris, Piastri y Max Verstappen.

El neerlandés de Red Bull se ubicó tercero y largará desde la segunda fila, dispuesto a presionar a los autos naranjas desde el arranque.

Más atrás, los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso aseguraron posiciones consecutivas: el piloto de Williams partirá séptimo, mientras que el asturiano de Aston Martin lo hará desde el octavo lugar.


Comentarios

