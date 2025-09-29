Cerrar X
deportes_mlb_cb3633269f
Deportes

Ponen ‘out’ a la temporada regular en el beisbol de la MLB

Este martes abren fuego los Playoffs de la campaña 2025 de la MLB con las cuatro Series de Comodines: dos de la Liga Americana y un par de la Liga Nacional

  • 29
  • Septiembre
    2025

Este domingo ‘se cerró el telón’ de la temporada regular de la campaña 2025 del beisbol de las Grandes Ligas, y con ello quedaron definidas las cuatro Series de Comodín con las que arrancarán los Playoffs este martes, día en que comienza la lucha para llegar a la Serie Mundial. Las batallas son a ganar dos de tres encuentros.

Los Rojos de Cincinnati y los Mets de Nueva York perdieron en el último día de actividades de la temporada regular de la Gran Carpa, pero los de Ohio se quedaron con el tercer y último boleto de comodín de la Liga Nacional por el criterio de desempate, ya que al terminar ambos con marca de 83 victorias y 79 derrotas, los cuatro triunfos en seis juegos de Cincinnati sobre New York marcaron la diferencia.

Ahora, los Rojos se enfrentarán como visitantes a los campeones Dodgers de Los Ángeles en la primera ronda de comodines de la Liga Nacional, en que Padres de San Diego visitará en el Wrigley Field a los Cachorros de Chicago, en series a ganar dos de tres juegos de este martes a jueves, en esta semana.

El último día del rol regular también definió a dos campeones de divisiones de la Liga Americana.

Los Azulejos de Toronto apalearon a las Mantarrayas de Tampa Bay para adjudicarse la División Este de la Liga Americana, pese a que los Yankees de Nueva York también derrotaron a los Orioles de Baltimore para terminar ambos con récord idéntico de 94 ganados y 68 perdidos.

Sin embargo, los Blue Jays le ganaron ocho de 13 juegos a los Yankees para quedarse con el título divisional.

En la División Central, los Guardianes de Cleveland dejaron tendidos a los Rangers de Texas con un jonrón de Brayan Rocchio para quedarse con el título al terminar con marca de 88 ganados y 74 perdidos. Los Tigres de Detroit (con 87 ganados y 75 perdidos) cayeron ante los Medias Rojas de Boston para quedarse con el tercer comodín de la Americana después de ser líder de la división en gran parte de la temporada.

Las fiestas de octubre arrancan este martes en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Cleveland, en el inicio del camino a la Serie Mundial. Philadelphia, Milwaukee, Toronto y Seattle esperan para arrancar el sábado 4 de octubre.

FICHAS

Beisbol
Grandes Ligas
Temporada 2025
Playoffs

Series de comodines

Este martes

LIGA AMERICANA

Detroit en Cleveland
Progressive Field
11:00 horas

Boston en Yankees
Yankee Stadium
16:00 horas

LIGA NACIONAL

San Diego en Cachorros
Wrigley Field
13:00 horas

Cincinnati en Dodgers
Dodger Stadium
19:00 horas

La batalla es a ganar dos de tres encuentros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25271854083076_26e9c4c457
Mahomes lidera triunfo de Chiefs ante Ravens 37-20
AP_25271008483060_742a022be1
Toronto frena a Messi y empata 1-1 con Inter Miami
EH_DOS_FOTOS_29_4c0224dada
Travis Kelce niega conflicto con su entrenador Andy Reid
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_64_1d917dd0d3
Sheinbaum destaca acuerdo de armas con Estados Unidos
finabien_remesas_165c24c27d
Finabien lidera en remesas de EUA a México, revela Profeco
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T080714_557_2ca8f9bdeb
Catedral de Saltillo estrenará nueva iluminación este lunes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
publicidad
×