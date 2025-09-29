Ponen ‘out’ a la temporada regular en el beisbol de la MLB

Este domingo ‘se cerró el telón’ de la temporada regular de la campaña 2025 del beisbol de las Grandes Ligas, y con ello quedaron definidas las cuatro Series de Comodín con las que arrancarán los Playoffs este martes, día en que comienza la lucha para llegar a la Serie Mundial. Las batallas son a ganar dos de tres encuentros.

Los Rojos de Cincinnati y los Mets de Nueva York perdieron en el último día de actividades de la temporada regular de la Gran Carpa, pero los de Ohio se quedaron con el tercer y último boleto de comodín de la Liga Nacional por el criterio de desempate, ya que al terminar ambos con marca de 83 victorias y 79 derrotas, los cuatro triunfos en seis juegos de Cincinnati sobre New York marcaron la diferencia.

Ahora, los Rojos se enfrentarán como visitantes a los campeones Dodgers de Los Ángeles en la primera ronda de comodines de la Liga Nacional, en que Padres de San Diego visitará en el Wrigley Field a los Cachorros de Chicago, en series a ganar dos de tres juegos de este martes a jueves, en esta semana.

El último día del rol regular también definió a dos campeones de divisiones de la Liga Americana.

Los Azulejos de Toronto apalearon a las Mantarrayas de Tampa Bay para adjudicarse la División Este de la Liga Americana, pese a que los Yankees de Nueva York también derrotaron a los Orioles de Baltimore para terminar ambos con récord idéntico de 94 ganados y 68 perdidos.

Sin embargo, los Blue Jays le ganaron ocho de 13 juegos a los Yankees para quedarse con el título divisional.

En la División Central, los Guardianes de Cleveland dejaron tendidos a los Rangers de Texas con un jonrón de Brayan Rocchio para quedarse con el título al terminar con marca de 88 ganados y 74 perdidos. Los Tigres de Detroit (con 87 ganados y 75 perdidos) cayeron ante los Medias Rojas de Boston para quedarse con el tercer comodín de la Americana después de ser líder de la división en gran parte de la temporada.

Las fiestas de octubre arrancan este martes en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Cleveland, en el inicio del camino a la Serie Mundial. Philadelphia, Milwaukee, Toronto y Seattle esperan para arrancar el sábado 4 de octubre.

FICHAS

Beisbol

Grandes Ligas

Temporada 2025

Playoffs

Series de comodines

Este martes

LIGA AMERICANA

Detroit en Cleveland

Progressive Field

11:00 horas

Boston en Yankees

Yankee Stadium

16:00 horas

LIGA NACIONAL

San Diego en Cachorros

Wrigley Field

13:00 horas

Cincinnati en Dodgers

Dodger Stadium

19:00 horas

