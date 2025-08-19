Cerrar X
Suman seis personas rescatadas del Río Bravo en lo que va de 2025

Aunque su nivel es bajo, de aproximadamente 40 centímetros, arrastra muchos objetos que ponen en riesgo a las personas, y dificultan el nado

Durante lo que va de este año 2025, seis personas fueron rescatadas con vida del Río Bravo, dos de ellas pescadores y cuatro migrantes que estaban a punto de ahogarse.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director municipal de Protección Civil y Bomberos, señaló que se trabaja en coordinación con la Patrulla Fronteriza del Sector Laredo, así como Aduanas y Protección Fronteriza, para salvar la vida de personas que, contrario a las recomendaciones, se introducen al cauce binacional.

“Seis personas que rescatamos con vida afortunadamente, dos de ellos eran pescadores y una persona inconsciente también que se metió al río2.

“Recordemos que el río es bravo y, ya de por sí, trae consecuencias, ha traído muchas consecuencias, y no es un balneario”, aclaró.

Aunque su nivel es bajo, de aproximadamente 40 centímetros, arrastra muchos objetos que ponen en riesgo a las personas y dificultan el nado.

“Cada vez que trae creciente trae ramas, picos, palos, carrizos, que nos pueden cortar, dañar, y eso, pues bueno, hacer perder la vida”, advirtió.

Afortunadamente, en lo que va del 2025, disminuyó la cantidad de personas sin vida por ahogamiento en el Bravo.

Se tiene un registro de dos víctimas, mientras que el año pasado fueron ocho.

“Dos en lo que va del año; afortunadamente hemos ido disminuyendo gradualmente, puesto que se ha elevado una campaña de monitoreo de las riberas del río2.

“Tuvimos ocho el año pasado. Sí es mucha la diferencia; hemos estado trabajando también en coordinación con la Patrulla Fronteriza y el CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) para podernos apoyar al rescate de cuerpos o de personas”, mencionó.

 


