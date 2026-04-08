'Escalada en Líbano pone en riesgo el alto el fuego': Australia

Después de que Israel anunciara que respetaría el alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, pero que continuara atacando al Líbano, ha generado desconfianza sobre la posible ruptura del acuerdo.

Una de las figuras políticas que expresó esto fue la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, quien durante una entrevista aseguró que los combates en Líbano ponen en riesgo el armisticio en Medio Oriente.

Wong subrayó que Australia ha pedido explícitamente que el cese de hostilidades se extienda también a territorio libanés y sea respetado tanto por Israel como por Hezbolá.

Del mismo modo, la ministra aseguró que su gobierno ha impulsado esta posición en horas recientes y que ha recibido el respaldo del G7 y demás socios internacionales, en un esfuerzo coordinado para evitar una escalada en el conflicto.

Asimismo, Wong reconoció que no ha mantenido contacto con su similar de Israel durante las últimas 12 horas, pero insistió en que la postura de Australia ha sido expresada públicamente con claridad.

La jefa de la diplomacia australiana destacó además que la tregua es "frágil", aunque fundamental tanto para la estabilidad internacional como para la economía global, incluido el impacto en los precios del combustible. "Sabemos lo que significa para el mundo y para los australianos cuando repostan", indicó.

En paralelo, Wong defendió la necesidad de proteger a los trabajadores humanitarios y sanitarios en zonas de conflicto, al recordar que Australia lideró una declaración internacional en ese sentido.

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