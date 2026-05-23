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Nuevo León

Samuel García presenta nueva ruta Monterrey-Madrid

Los vuelos comenzarán a funcionar a partir del próximo 2 de junio con salidas del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

  • 23
  • Mayo
    2026

El gobernador Samuel García anunció el inicio de operaciones de una nueva ruta aérea Monterrey-Madrid.

Con tres frecuencias semanales, será operada por la aerolínea Iberia.

Destacan impacto turístico y de negocios

Desde las instalaciones de la compañía, como parte de su gira de trabajo por Europa, el mandatario destacó el impacto positivo para el turismo y negocios.

“Esto crea una gran conexión aérea, porque Iberia tiene conexión con 40 ciudades de España y más de 100 en todo Europa, estamos hablando de una conectividad de 140 ciudades que va a poder llegar el neoleonés que viene a Europa”, dijo el gobernador a través de un comunicado.

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Ruta operará con aviones Airbus A330-200

La ruta será operada con aviones Airbus A330-200, que tienen una capacidad para 288 pasajeros.

Los vuelos comenzarán a funcionar a partir del próximo 2 de junio con salidas del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Esta nueva ruta permite al estado una conexión con más de 140 países de todo el mundo a través de la compañía y sus aliados comerciales”, agregó el gobierno de Nuevo León en la ficha informativa.


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