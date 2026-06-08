FMF presenta plan nacional de formación rumbo al Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los propietarios de clubes de la Liga MX presentaron este lunes una estrategia nacional de formación deportiva que busca convertir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una plataforma de desarrollo para miles de menores y jóvenes en todo el país.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el comisionado presidente de la FMF y presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció una serie de acciones enfocadas en ampliar el acceso al futbol desde edades tempranas y fortalecer la detección de talento rumbo al futuro.

"Sería muy hermoso que todos los clubes de futbol del país que están en Primera División tuvieran escuelas de futbol y que las niñas y los niños de todo el país que les gusta tanto este deporte fueran parte de una gran cantera de donde salgan talentos de la Selección Nacional", expresó.

Arriola aseguró que la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para construir un legado más allá de los estadios.

Ante directivos de los principales clubes del país, destacó que la estrategia está alineada con las políticas de atención a la infancia impulsadas por el Gobierno federal y con el denominado Mundial Social, programa que busca llevar actividades deportivas, de inclusión y construcción de paz a escuelas y comunidades.

"Sabemos que ser sede del Mundial es una gran responsabilidad y la asumimos como tal, con una meta de fondo: que el futbol deje un legado social para la niñez con herramientas formativas y de transformación", afirmó.

El dirigente explicó que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se diseñó un modelo integral que acompaña a los futbolistas desde los cinco o seis años hasta el alto rendimiento.

Dicha estrategia contempla futbol escolar, competencias federadas, detección de talento, academias profesionales y selecciones nacionales, respaldadas por la Academia Certificada de la FMF y el Sistema Nacional de Formación.

"Es un sistema diseñado para que cada niña y cada niño tenga una puerta de entrada al futbol en México, desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades", señaló.

Copa Escolar crece de forma acelerada

Uno de los principales pilares del proyecto es la Copa Escolar, desarrollada en alianza con FIFA, SEP y Conade.

Según Arriola, el programa pasó en un año de 6,000 a más de 28,000 escuelas participantes y de 120,000 a más de un millón 130 mil estudiantes involucrados.

La iniciativa ya cuenta con cobertura en las 32 entidades del país, más de 2,000 entrenadores certificados y una plataforma gratuita de capacitación dirigida a docentes, madres, padres de familia y entrenadores.

Más de 11 mil jugadores observados

La FMF también presentó avances en su sistema de detección de talento.

Arriola explicó que el modelo dejó atrás las visorías aisladas para crear una red nacional que sigue el desarrollo de futbolistas tanto en México como en Estados Unidos.

El programa ha permitido observar a más de 11,000 jugadores y jugadoras, generar 315 invitaciones a pruebas en clubes profesionales y concretar 97 convocatorias a selecciones nacionales.

"Las niñas y los niños son los protagonistas", destacó.

Además, subrayó el crecimiento del futbol femenil al señalar que las mujeres representaron el 94% de las convocatorias dentro de este proceso y que la selección mexicana femenil Sub-17 que obtuvo el tercer lugar mundial contó con una importante participación de jugadoras mexicoamericanas.

Clubes fortalecerán fuerzas básicas y becas

El proyecto contempla también el fortalecimiento de las estructuras de desarrollo de los 18 clubes de la Liga MX.

Actualmente, las instituciones cuentan con programas de fuerzas básicas, becas deportivas y académicas, apoyos de inscripción y esquemas que permiten a los jóvenes continuar sus estudios mientras desarrollan su carrera deportiva.

A ello se suman 290 clubes de Liga Premier y Tercera División Profesional distribuidos en los 32 estados, donde cerca de 16,000 futbolistas continúan su formación, incluidas 2,000 mujeres.

Más de 2,000 academias en proceso de certificación

Como parte del fortalecimiento de la estructura nacional, la FMF informó que actualmente existen más de 2,000 academias que atienden a cerca de 168,000 niñas y niños.

Además, 510 centros de formación ya iniciaron su proceso de certificación para 2026.

Arriola aseguró que el objetivo es garantizar estándares de calidad, seguridad y desarrollo en todo el país para que ningún talento quede fuera por falta de oportunidades.

El dirigente enfatizó que la estrategia va más allá de los resultados deportivos.

"Esto no sólo es formar futbolistas, como usted lo ha dicho; es formar disciplina y valores, forjar comunidad y alejar a miles de niñas y niños de contextos de riesgo", afirmó.

Añadió que el legado de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debe permanecer en las comunidades a través de escuelas, academias y programas de formación que permitan que el deporte sea una herramienta real de desarrollo social.

"Cuando una niña o un niño encuentra oportunidades en el deporte, gana una familia, gana una comunidad y gana México", concluyó.

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