México clasifica al Mundial Sub-17 de Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub-17 derrotó 2-1 a Trinidad y Tobago en el cierre del Grupo A del Premundial de Concacaf y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Con el formato actual del torneo, únicamente los líderes de cada sector obtienen el boleto mundialista. México llegó con ventaja tras sumar pleno de victorias y no dejó escapar la oportunidad.

#Sub17 | ¡Qatar, allá vamos! 🇶🇦✈️



Quedamos en lo más alto de nuestro grupo en el Premundial de la @Concacaf y ya tenemos nuestro boleto para la Copa del Mundo. 🌍🏆#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/247XswGeaW — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) February 13, 2026

Un duelo cerrado en el Hasely Crawford

El encuentro se disputó en el Hasely Crawford, donde el conjunto mexicano había jugado todos sus partidos. Trinidad y Tobago planteó un choque físico, con futbolistas veloces y fuertes que complicaron cada balón dividido.

Durante la primera mitad, México intentó imponer condiciones. Al minuto 23, Cisneros probó de frente al arco tras una jugada colectiva, pero la zaga rival reaccionó a tiempo.

Más tarde, al 42’, un tiro de esquina terminó con un cabezazo que pasó apenas a un costado. El gol no llegó antes del descanso.

Orduño rompe el empate

En el complemento, el conjunto caribeño adelantó líneas y buscó sorprender por las bandas. La defensa mexicana, encabezada por Solorio, Hernández y Sánchez, mantuvo el orden y evitó mayores riesgos sobre el arco de Cuenca.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció la diferencia. Al minuto 82, Jesús Orduño encontró espacio dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador.

Cuatro minutos después, al 86’, Adán Sánchez cerró la pinza dentro del área para ampliar la ventaja y encaminar la clasificación.

Sufrimiento al final y pase asegurado

Trinidad y Tobago descontó al 90+5’, poniendo tensión en los últimos instantes, pero el tiempo no fue suficiente para cambiar la historia.

Con el triunfo, México cerró el Grupo A con 12 puntos y paso perfecto, consolidándose como líder absoluto y asegurando su presencia en la próxima Copa del Mundo Sub-17.

Trinidad y Tobago, que inició la jornada como sublíder, cayó al tercer puesto luego de la goleada de Barbados 6-0 sobre Saint Marteen.

Comentarios