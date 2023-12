Quedan ocho boletos disponibles para Playoffs de NFL

La fase regular de la campaña 2023 del futbol americano de la National Football League (NFL) entra en la recta final, ya que este jueves inicia la Semana 17, penúltima de la temporada regular, donde seis equipos ya están clasificados a la postemporada (San Francisco, Dallas, Filadelfia, Baltimore, Miami y Detroit).

Sólo quedan ocho lugares, ya que 14 clubes son los que avanzan a la fase final (siete de cada Conferencia).

Este jueves a las 19:15 horas, tiempo de Monterrey, Cafés de Cleveland, que busca meterse a Playoffs con su marca de 10 ganados y cinco perdidos, recibe a Jets de Nueva York, que registra seis victorias y nueve tropiezos. El duelo se celebrará en el FirstEnergy Stadium.

Por su parte, están eliminados los New England Patriots, Los Angeles Chargers, Tennessee Titans, New York Jets, Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Washington Commanders y New York Giants.

De los 32 equipos que conforman la liga, 14 avanzan a la postemporada (siete de la Conferencia Americana y siete de la Conferencia Nacional). Los 18 restantes a partir del lunes 8 de enero deberán comenzar a planificar la campaña del 2024.

Los Playoffs de la NFL se conforman de la siguiente manera: Ronda de Comodines, Ronda Divisional, Campeonato de Conferencia y Super Bowl, por lo que las escuadras involucradas podrán jugar un máximo 4 partidos.

De los siete clasificados por conferencia, seis tendrán que disputar la Ronda de Comodines, mientras que el que tenga mejor récord por conferencia avanza directamente a la Ronda Divisional.

La Ronda de Comodines consta de tres partidos por conferencia, mientras que la Ronda Divisional de dos. Los ganadores de esta última avanzan al Campeonato de Conferencia.

Los vencedores del Campeonato de Conferencia tendrán el privilegio de protagonizar el Super Bowl LVIII.

Cabe mencionar que el formato de competencia de los Playoffs en la NFL es a partido único.

FECHAS

A continuación, te presentamos las fechas de los Playoffs 2024 de la NFL:

Ronda de Comodines: 13, 14 y de 15 de enero

Ronda Divisional: 20 y 21 de enero

Campeonato de Conferencia: 28 de enero

Super Bowl LVIII: 11 de febrero

FICHA

Futbol americano

NFL 2023

Semana 17

Fase regular

Jets Vs. Cleveland

FirstEnergy Stadium

19:15 horas - Este jueves

Fox Sports

Foto: Especial

