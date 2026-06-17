Quieren ser figuras de la velocidad juvenil de México

Con el corazón puesto en cada entrenamiento y la mirada fija en metas cada vez más ambiciosas, Axel Sáenz Garza y Alan Daniel González se perfilan como dos de las principales promesas de la velocidad juvenil en México.

Originarios del municipio de China, Nuevo León, una comunidad de aproximadamente 10,000 habitantes ubicada a 123 kilómetros de Monterrey, ambos atletas de 16 y 15 años forman parte de la Escuela de Atletismo Raúl González Rodríguez, proyecto que desde 2024 impulsa el desarrollo de jóvenes deportistas de la región.

Bajo la dirección del entrenador Manuel Alavez Cordero, un grupo de 15 atletas entrena diariamente con el respaldo de padres de familia, patrocinadores y benefactores que contribuyen a cubrir gastos de competencia y equipamiento.

“Somos una Escuela de Atletismo que nació en 2024 y funciona gracias al apoyo de los padres de familia, patrocinadores y personas que nos ayudan con recursos y material para competir. Poco a poco nuestros deportistas se han ido desarrollando y obteniendo resultados importantes”, explicó Alavez Cordero.

Axel Sáenz apunta a competencias internacionales

Entre los logros más destacados de Axel Sáenz se encuentran la medalla de oro en los 200 metros planos, el oro en el relevo mixto 4x100 y la plata en el relevo varonil 4x100 dentro de la categoría Sub-18 de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, celebrada en Jalisco.

Estos resultados le permitieron obtener su clasificación a los Juegos Internacionales de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACAC), que se realizarán del 10 al 12 de julio en Tlaxcala.

Vecino de la colonia La Laguna, Axel descubrió su pasión por el atletismo en 2023 y desde entonces ha acumulado triunfos en competencias estatales, regionales y nacionales.

“Uno de mis mayores retos cuando empecé fue ganar una Olimpiada Nacional y ya lo conseguí este 2026. Ahora mi enfoque está en competencias internacionales; me gustaría llegar a un Mundial”, expresó el estudiante de la Preparatoria No. 21 de la UANL.

Representando a su institución educativa, también conquistó medallas de oro en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos, además del relevo 4x100 durante 2025.

A pesar de entrenar lejos del área metropolitana de Monterrey, Axel considera que el nivel competitivo es el mismo.

“Quizá la diferencia es que los atletas de la ciudad tienen más oportunidades de competir y foguearse, pero en la pista todos tenemos el mismo nivel”, afirmó.

Alan González, otra promesa que emerge desde China

Junto a Axel, Alan Daniel González también ha comenzado a destacar en el atletismo juvenil mexicano.

Con apenas 15 años, el corredor se integró hace dos años a la Escuela de Atletismo Raúl González y rápidamente mostró un crecimiento deportivo que lo llevó a competir con éxito en eventos nacionales.

Durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026 obtuvo medalla de plata en el relevo 4x400 metros y otra medalla de plata en el relevo 4x100 metros, consolidándose como una de las figuras emergentes de Nuevo León.

Aunque sus mejores resultados han llegado en los 400 metros, Alan asegura sentirse competitivo también en las pruebas de 100 y 200 metros planos.

“Uno de mis mayores retos es acudir a un Mundial Juvenil de Atletismo”, manifestó el atleta.

Con madurez y autocrítica, reconoce que aún tiene mucho por aprender para alcanzar a los mejores exponentes del estado.

“Todo el sacrificio que hacemos en los entrenamientos y competencias, muchas veces lejos de nuestras familias, nos ayudará a cumplir grandes metas. Estamos muy agradecidos con quienes nos apoyan y confían en nosotros”, concluyó.

Con disciplina, talento y una determinación que trasciende las limitaciones geográficas, Axel Sáenz y Alan González representan una nueva generación de atletas que busca colocar a China, Nuevo León, y a México en los escenarios internacionales más importantes del atletismo.

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