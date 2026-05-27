Raúl Jiménez y 'Chino' Huerta se integran al Tri rumbo al Mundial

La Selección Mexicana continúa afinando detalles para su participación en el Mundial 2026 y este miércoles confirmó la incorporación de dos futbolistas que militan en Europa: Raúl Jiménez y César “Chino” Huerta.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que ambos jugadores se integrarán a la concentración del combinado nacional en Pasadena, California, como parte de la etapa final de preparación encabezada por Javier “Vasco” Aguirre.

“Raúl Jiménez, del Fulham, y César Huerta, del RCS Anderlecht, se integrarán el día de mañana, jueves 28 de mayo, a la concentración en la ciudad de Pasadena, California”, señaló el organismo mediante un comunicado.

Además, precisó que “ambos futbolistas formarán parte de los trabajos de preparación de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/D7enahTloL — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 27, 2026

México ya comenzó la fase decisiva de su preparación tras vencer 2-0 a Ghana el pasado 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. Ahora, el equipo nacional sostendrá dos encuentros más antes del arranque oficial de la Copa del Mundo.

El siguiente compromiso será el 30 de mayo frente a Australia en el Rose Bowl de California, posteriormente, el Tri enfrentará a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez, en Toluca.

Estos encuentros serán clave para que Javier Aguirre defina la convocatoria definitiva que presentará el próximo 1 de junio.

Huerta busca recuperar ritmo

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de César “Chino” Huerta, quien atravesó una complicada temporada en Bélgica debido a problemas físicos.

El atacante mexicano fue operado de la pelvis en noviembre de 2025 por una pubalgia, lesión que frenó su actividad con el Anderlecht y lo obligó a permanecer fuera de las canchas durante varios meses.

De acuerdo con reportes del club europeo, Huerta necesitó un proceso de rehabilitación prolongado antes de volver a tener minutos en competencia.

Durante la campaña acumuló apenas 387 minutos en siete partidos de liga y posteriormente participó en algunos encuentros de playoffs, aunque sin completar los 90 minutos.

Pese a ello, el cuerpo técnico del Tri decidió mantenerlo dentro del proyecto mundialista.

Jiménez llega con continuidad desde Inglaterra

A diferencia de Huerta, Raúl Jiménez arriba a la concentración con una importante carga de actividad en el futbol inglés.

El delantero del Fulham disputó 35 partidos durante la temporada, acumulando 2,181 minutos en la Premier League, donde su equipo finalizó en la posición 11 con 52 puntos.

La experiencia y liderazgo del atacante mexicano lo mantienen como una de las piezas importantes dentro del esquema de Javier Aguirre rumbo al Mundial.

La Selección Mexicana formará parte del Grupo A en la Copa del Mundo 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

El debut del Tri será el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, posteriormente enfrentará a Corea el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24 del mismo mes frente a República Checa, nuevamente en la capital del país.

Comentarios