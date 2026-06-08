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Deportes

Raúl Jiménez se queda sin equipo; Fulham no renueva contrato

El mexicano Raúl Jiménez tendrá que buscar nuevo equipo tras su participación en el Mundial luego de su contrato con el Fulham no será renovado

  • 08
  • Junio
    2026

El club inglés Fulham dio a conocer de manera oficial que no renovará contrato al delantero mexicano Raúl Jiménez.

El cuadro de la Premier League dio a conocer la lista de jugadores cuyo contrato vence en los próximos días, entre ellos se encuentra el atacante azteca.

Durante su etapa de 3 años con los “Cottagers”, Raúl estuvo presente en 115 partidos oficiales, marcando 31 goles y seis asistencias.

"Queremos agradecer a cada jugador su dedicación y esfuerzo durante su etapa en el Fulham, y les deseamos la mejor de las suertes en las próximas etapas de su carrera", publicó el club en su sitio web tras publicar la lista de elementos que no continuarán la próxima temporada.

 

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Al momento, Jiménez se encuentra concentrado con la Selección Mexicana y será luego de su participación en el Mundial cuando decida su futuro, respecto a si buscará lugar en el futbol europeo o regresa a la Liga MX.


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