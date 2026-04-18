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Raúl Jiménez se queda sin gol en empate entre Brentford y Fulham

El delantero mexicano Raúl Jiménez no tuvo participación y su equipo dejó escapar puntos clave en la lucha por puestos europeos

  • 18
  • Abril
    2026

El Fulham del mexicano Raúl Jiménez empató 0-0 ante el Brentford en un duelo sin emociones que complica las aspiraciones de ambos equipos por clasificar a competiciones europeas.

En el derbi del oeste de Londres, ninguno de los dos conjuntos mostró intención real de arriesgar en busca del triunfo, conformándose con un punto que resulta insuficiente en la recta final de la temporada.

El Brentford fue ligeramente superior y generó las ocasiones más claras, aunque sin efectividad. Un cabezazo desviado de Igor Thiago y un remate elevado de Keane Lewis-Potter fueron sus mejores intentos en la primera mitad.

Para el segundo tiempo, el guion no cambió. Mikkel Damsgaard estuvo cerca de abrir el marcador con una volea que pasó rozando el arco, mientras que en el tiempo añadido, Dango Ouattara tuvo la más clara, pero el portero Bernd Leno evitó el gol con una gran atajada.

Raúl Jiménez

Jiménez, sin minutos

Raúl Jiménez permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, en un partido en el que el Fulham no logró generar peligro ofensivo, al grado de no registrar tiros a puerta.

El equipo londinense acumula tres partidos consecutivos sin anotar como visitante, lo que refleja su falta de contundencia en ataque.

Con este resultado, el Brentford suma su quinto empate consecutivo y se ubica en la séptima posición con 48 puntos, igualando al Chelsea y quedando a cuatro unidades del Liverpool, que ocupa el quinto puesto.

Por su parte, el Fulham se mantiene en la duodécima posición con 45 puntos, alejándose de la pelea por puestos europeos.


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