Rayadas alza la cara y derrota a Toluca por la mínima

En el primer encuentro tras la salida de Amelia Valverde de la dirección técnica, Rayadas logró sacar un buen resultado ante uno de los rivales que mejor venían haciendo las cosas en el certamen: Toluca.

La victoria por 1-0 representó un auténtico respiro para las ahora comandadas por Leonardo Álvarez, además, lograron su primer arco en cero tras cinco fechas seguidas recibiendo.

Sin embargo, la sorpresa no fue que las regias se llevaran el triunfo, sino que fue la poca ofensiva de las "Diablas" que, aunque no son de las más goleadoras, sí suelen ser bastante certeras de cara a puerta.

Las albiazules salieron a buscar el compromiso con una sorpresa de inicio, Lourdes Bosch como titular, pues no había tenido actividad en todo el torneo y ahora fue de inicio y puso el único tanto del encuentro.

𝐋𝐨𝐮𝐫𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐨𝐬𝐜𝐡 no necesitó presentación: debut con @Rayadas y golazo incluido. 😍🙌 pic.twitter.com/96oBvlCPUj — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) September 13, 2025

El gol llegó gracias a una carrera en la banda, se quitó la marca de Sonia Vázquez y luego tiró un centro que tomó curva rumbo a puerta y se metió en el ángulo.

Después de este gol, Rayadas siguió buscando ampliar la ventaja, aunque nuevamente esa poca contundencia le pasó factura, pues tuvieron varias oportunidades, pero simplemente no fue su noche.

Con este valioso triunfo, las regias se pusieron en el quinto lugar con 20 puntos. Su siguiente partido será este miércoles 17 de septiembre a las 19:00 horas, cuando las regias reciban al Alianza de El Salvador, por la jornada 2 de la Concacaf Champions Cup W.

