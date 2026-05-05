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Liga MX Femenil revela horarios de Semifinales del Clausura 2026

La Liga MX Femenil confirmó los horarios de las Semifinales del Clausura 2026, donde América, Pachuca, Toluca y Rayadas buscarán su pase a la Final

  • 05
  • Mayo
    2026

La Liga MX Femenil hizo oficiales los horarios para las Semifinales del torneo Clausura 2026, luego de retrasar el anuncio debido a la carga de partidos programados para el fin de semana.

América, Pachuca, Toluca y Rayadas son los cuatro equipos que siguen con vida en la Liguilla y que buscarán el boleto a la gran Final en una fase que promete duelos cerrados.

Toluca sorprende; América sufre para avanzar

El camino a las Semifinales dejó historias contrastantes. Club América Femenil logró su clasificación tras un duelo complicado ante Juárez, que resolvió en los minutos finales en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por su parte, Toluca Femenil se convirtió en la gran sorpresa de la fase al eliminar a Tigres, uno de los equipos más dominantes del circuito, incluso cerrando la serie como visitante en el Volcán

Fechas y horarios de los partidos de ida

La actividad de las Semifinales arrancará el jueves 7 de mayo con dos encuentros:

  • Pachuca Femenil vs Rayadas de Monterrey
  • Estadio Hidalgo – 19:00 horas
  • Toluca Femenil vs Club América Femenil
  • Estadio Nemesio Diez – 21:00 horas

Partidos de vuelta definirán a las finalistas

Los encuentros de vuelta se disputarán el domingo 10 de mayo:

  • Club América Femenil vs Toluca Femenil
  • Estadio Ciudad de los Deportes – 12:00 horas
  • Rayadas de Monterrey vs Pachuca Femenil
  • Estadio: 'Gigante de Acero' – 18:15 horas

Como es habitual, los equipos mejor posicionados en la tabla general cerrarán la serie en casa.

Sin gol de visitante, criterio será la tabla

Por otra parte, la Liga MX Femenil reiteró que en esta Liguilla no aplica el criterio de gol de visitante. El pase a la Final se definirá por el marcador global.

En caso de empate, avanzará el equipo que haya terminado en mejor posición en la tabla general durante la fase regular.


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