Cerrar X
Katty_Martinez_3d7b317097
Deportes

Rayadas gana, gusta y golea 5-0 a Necaxa Femenil

Las regias superaron la derrota ante Pachuca y con la victoria ante las "Centellas" volvieron a meterse de lleno en la carrera por los puestos de Liguilla

  • 29
  • Septiembre
    2025

Después de la dolorosa derrota ante Pachuca, Rayadas levantó la cara y cumplió con su tarea esta jornada, en la que derrotó por 5-0 a un flojo Necaxa, que pagó los platos rotos.

Aunque el partido tardó un rato en carburar, en cuanto se conectaron las jugadoras albiazules los goles comenzaron a caer a montones.

El primero cayó al minuto 31 y fue obra de Alice Soto, quien sacó un tremendo remate de cabeza que superó a la arquera Jennifer Amaro, quien sufrió mucho por aire.

Ocho minutos después, Fátima Servín vio que el equipo podía hacer mucho daño con balones altos, por lo que estando al borde del área sacó un riflazo de zurda que venció fácilmente a la portera de las "Centellas".

En el complemento la cosa no cambió mucho, puesto que al 60', la histórica Diana Evangelista aprovechó una mala salida de Amaro y remató sola de cabeza para poner el 3-0 momentáneo.

Ya sobre el final del encuentro y con el rival en la lona deportiva y anímicamente, Lucía García y Katty Martínez sellaron la goleada, que deberá servir como un envión anímico para las dirigidas por Leonardo Álvarez. 

El siguiente compromiso de las regias será de altísimo calibre, pues se enfrentará al América en el "Gigante de Acero" a las 20:00 horas. Para el Monterrey no hay de otra que ganar, pues una derrota podría comprometer su pase a la Liguilla.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rayadas_9e6494d3d5
Rayadas cae en casa 2-0 ante Pachuca y se aleja del Top 5
Whats_App_Image_2025_09_17_at_9_56_56_PM_4039fe3b2c
Rayadas golea y mantiene esperanzas de avanzar en la Conca
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_88ba656913
Rayadas alza la cara y derrota a Toluca por la mínima
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T163947_574_0c64dd9b0b
Harvey Weinstein conocerá sentencia antes de fin de año
5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
IMG_0653_6f9ed3cac3
Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×