Rayadas gana, gusta y golea 5-0 a Necaxa Femenil

Después de la dolorosa derrota ante Pachuca, Rayadas levantó la cara y cumplió con su tarea esta jornada, en la que derrotó por 5-0 a un flojo Necaxa, que pagó los platos rotos.

Aunque el partido tardó un rato en carburar, en cuanto se conectaron las jugadoras albiazules los goles comenzaron a caer a montones.

El primero cayó al minuto 31 y fue obra de Alice Soto, quien sacó un tremendo remate de cabeza que superó a la arquera Jennifer Amaro, quien sufrió mucho por aire.

Ocho minutos después, Fátima Servín vio que el equipo podía hacer mucho daño con balones altos, por lo que estando al borde del área sacó un riflazo de zurda que venció fácilmente a la portera de las "Centellas".

En el complemento la cosa no cambió mucho, puesto que al 60', la histórica Diana Evangelista aprovechó una mala salida de Amaro y remató sola de cabeza para poner el 3-0 momentáneo.

Ya sobre el final del encuentro y con el rival en la lona deportiva y anímicamente, Lucía García y Katty Martínez sellaron la goleada, que deberá servir como un envión anímico para las dirigidas por Leonardo Álvarez.

El siguiente compromiso de las regias será de altísimo calibre, pues se enfrentará al América en el "Gigante de Acero" a las 20:00 horas. Para el Monterrey no hay de otra que ganar, pues una derrota podría comprometer su pase a la Liguilla.

