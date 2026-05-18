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¡En blanco! equipos regios no conquistan títulos de Liga

Rayados, Rayadas, Tigres y Tigres Femenil se quedan con las manos vacías en el primer semestre de este año 2026, en cuanto a cetros ligueros

  • 18
  • Mayo
    2026

La derrota de Rayadas ante América este domingo, en la Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, “corona” un primer semestre para el olvido para el futbol regiomontano profesional en el certamen liguero.

Los cuatro clubes de Nuevo León no conquistaron un solo cetro de Liga entre enero y el actual mes de mayo, ya sea en la rama varonil o femenil.

Rayados no clasificó a la fiesta grande al finalizar la fase regular en el sitio 13 de la tabla general.

Tigres fue eliminado por Chivas en cuartos de final de la postemporada, con empate global de 3-3 que favoreció al Rebaño Sagrado por mejor posición en el pelotón al finalizar las 17 jornadas.

Tigres Femenil quedó fuera de combate en la antesala de la semifinal ante el Toluca, por acumulado de 4-2 en el escore.

En tanto que Rayadas perdió la serie por el cetro frente al América con marcador global de 3-1.

Así le fue a cada equipo en el Clausura 2026

ClubResultado
RayadosNo clasificó a la Liguilla
TigresEliminado en Cuartos de Final
RayadasSubcampeón
Tigres FemenilEliminado en Cuartos de Final

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