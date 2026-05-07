Rayadas abre fuego en la semifinal ¡Con un clásico!

La semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, entre Rayadas y Pachuca… ¡Tiene “sabor” a clásico!

Y es que esta batalla, que arranca este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, con el juego de ida de la antesala de la gran final, vivirá su octava serie; en las siete anteriores, Monterrey ganó cuatro, por tres de las Tuzas.

El rival al cual más ha enfrentado La Pandilla en la postemporada del circuito femenil es a Tigres, con un total de 10 series.

Las regias se han medido a nueve rivales en fase final, en toda la historia de la Liga MX Femenil, que inició en 2017 con un Torneo Apertura.

Toluca, Las Amazonas, Chivas, Pumas, Pachuca, Atlas, América, Xolos y Cruz Azul son los conjuntos a los cuales se ha medido Rayadas en ronda final.

Las albiazules de la Sultana del Norte van en busca de su quinto cetro liguero, en tanto que las de la Bella Airosa luchan por el segundo galardón.

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Futbol

Liga MX Femenil

Torneo Clausura 2026

Liguilla - Semifinal

Juego de Ida- Hoy

Pachuca Vs Rayadas

Estadio Hidalgo

19:00 horas

Fox One

El otro juego de este jueves

Toluca Vs América

Estadio Nemesio Díez

21:00 horas

Fox One

Rayadas y Pachuca tendrán su octava serie de Liguilla en la Liga MX Femenil

Torneo Instancia Marcador global Clasificado Clausura 2019 Semifinal Rayadas 3-3 Pachuca Rayadas* Clausura 2022 Semifinal Rayadas 2-3 Pachuca Pachuca Apertura 2022 Cuartos de Final Rayadas 5-2 Pachuca Rayadas Clausura 2023 Semifinal Rayadas 0-1 Pachuca Pachuca Clausura 2024 Semifinal Pachuca 2-6 Rayadas Rayadas Apertura 2024 Semifinal Rayadas 7-1 Pachuca Rayadas Clausura 2025 Semifinal Pachuca 4-2 Rayadas Pachuca Clausura 2026 Semifinal Rayadas ¿-? Pachuca ¿?

*Rayadas avanzó por mejor posición en la tabla.

Rivales que ha enfrentado Rayadas en la Liguilla de la Liga MX Femenil

Posición Rival Series de Liguilla 1 Tigres 10 2 Pachuca 8 3 Toluca 2 4 América 4 5 Pumas 4 6 Xolos 4 7 Chivas 2 8 Atlas 2 9 Cruz Azul 1

Ya se contabilizan las series de la actual Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

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