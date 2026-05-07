Rayadas abre fuego en la semifinal ¡Con un clásico!
Monterrey visita este jueves, en la Ida de la antesala de la Gran Final, al Pachuca, segundo equipo al cual más enfrenta en Liguilla de la Liga MX Femenil
- 07
-
Mayo
2026
La semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, entre Rayadas y Pachuca… ¡Tiene “sabor” a clásico!
Y es que esta batalla, que arranca este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, con el juego de ida de la antesala de la gran final, vivirá su octava serie; en las siete anteriores, Monterrey ganó cuatro, por tres de las Tuzas.
El rival al cual más ha enfrentado La Pandilla en la postemporada del circuito femenil es a Tigres, con un total de 10 series.
Las regias se han medido a nueve rivales en fase final, en toda la historia de la Liga MX Femenil, que inició en 2017 con un Torneo Apertura.
Toluca, Las Amazonas, Chivas, Pumas, Pachuca, Atlas, América, Xolos y Cruz Azul son los conjuntos a los cuales se ha medido Rayadas en ronda final.
Las albiazules de la Sultana del Norte van en busca de su quinto cetro liguero, en tanto que las de la Bella Airosa luchan por el segundo galardón.
Fichas
Futbol
Liga MX Femenil
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Semifinal
Juego de Ida- Hoy
Pachuca Vs Rayadas
Estadio Hidalgo
19:00 horas
Fox One
El otro juego de este jueves
Toluca Vs América
Estadio Nemesio Díez
21:00 horas
Fox One
Rayadas y Pachuca tendrán su octava serie de Liguilla en la Liga MX Femenil
|Torneo
|Instancia
|Marcador global
|Clasificado
|Clausura 2019
|Semifinal
|Rayadas 3-3 Pachuca
|Rayadas*
|Clausura 2022
|Semifinal
|Rayadas 2-3 Pachuca
|Pachuca
|Apertura 2022
|Cuartos de Final
|Rayadas 5-2 Pachuca
|Rayadas
|Clausura 2023
|Semifinal
|Rayadas 0-1 Pachuca
|Pachuca
|Clausura 2024
|Semifinal
|Pachuca 2-6 Rayadas
|Rayadas
|Apertura 2024
|Semifinal
|Rayadas 7-1 Pachuca
|Rayadas
|Clausura 2025
|Semifinal
|Pachuca 4-2 Rayadas
|Pachuca
|Clausura 2026
|Semifinal
|Rayadas ¿-? Pachuca
|¿?
*Rayadas avanzó por mejor posición en la tabla.
Rivales que ha enfrentado Rayadas en la Liguilla de la Liga MX Femenil
|Posición
|Rival
|Series de Liguilla
|1
|Tigres
|10
|2
|Pachuca
|8
|3
|Toluca
|2
|4
|América
|4
|5
|Pumas
|4
|6
|Xolos
|4
|7
|Chivas
|2
|8
|Atlas
|2
|9
|Cruz Azul
|1
Ya se contabilizan las series de la actual Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.
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