Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
deportes_rayadas_4147f9b954
Deportes

Rayadas abre fuego en la semifinal ¡Con un clásico!

Monterrey visita este jueves, en la Ida de la antesala de la Gran Final, al Pachuca, segundo equipo al cual más enfrenta en Liguilla de la Liga MX Femenil

  • 07
  • Mayo
    2026

La semifinal de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, entre Rayadas y Pachuca… ¡Tiene “sabor” a clásico!

Y es que esta batalla, que arranca este jueves a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, con el juego de ida de la antesala de la gran final, vivirá su octava serie; en las siete anteriores, Monterrey ganó cuatro, por tres de las Tuzas.

El rival al cual más ha enfrentado La Pandilla en la postemporada del circuito femenil es a Tigres, con un total de 10 series.

Las regias se han medido a nueve rivales en fase final, en toda la historia de la Liga MX Femenil, que inició en 2017 con un Torneo Apertura.

Toluca, Las Amazonas, Chivas, Pumas, Pachuca, Atlas, América, Xolos y Cruz Azul son los conjuntos a los cuales se ha medido Rayadas en ronda final.

Las albiazules de la Sultana del Norte van en busca de su quinto cetro liguero, en tanto que las de la Bella Airosa luchan por el segundo galardón.

Fichas

Futbol
Liga MX Femenil
Torneo Clausura 2026
Liguilla - Semifinal
Juego de Ida- Hoy
Pachuca Vs Rayadas
Estadio Hidalgo
19:00 horas
Fox One

El otro juego de este jueves

Toluca Vs América
Estadio Nemesio Díez
21:00 horas
Fox One

Rayadas y Pachuca tendrán su octava serie de Liguilla en la Liga MX Femenil

TorneoInstanciaMarcador globalClasificado
Clausura 2019SemifinalRayadas 3-3 PachucaRayadas*
Clausura 2022SemifinalRayadas 2-3 PachucaPachuca
Apertura 2022Cuartos de FinalRayadas 5-2 PachucaRayadas
Clausura 2023SemifinalRayadas 0-1 PachucaPachuca
Clausura 2024SemifinalPachuca 2-6 RayadasRayadas
Apertura 2024SemifinalRayadas 7-1 PachucaRayadas
Clausura 2025SemifinalPachuca 4-2 RayadasPachuca
Clausura 2026SemifinalRayadas ¿-? Pachuca¿?

*Rayadas avanzó por mejor posición en la tabla.

Rivales que ha enfrentado Rayadas en la Liguilla de la Liga MX Femenil

PosiciónRivalSeries de Liguilla
1Tigres10
2Pachuca8
3Toluca2
4América4
5Pumas4
6Xolos4
7Chivas2
8Atlas2
9Cruz Azul1

Ya se contabilizan las series de la actual Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ba882c8e_8a11_4e2f_8579_77be746fd4ef_45bf6b1a6b
McAllen inaugura la quinta Semana Binacional del Deporte
mundial_clases_c1b294abca
SEP adelanta cierre de ciclo escolar al 5 de junio por Mundial
trump_mundial_boletos_ffb57a9f7c
Rechaza Trump pagar costos altos de boletos para Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

ba882c8e_8a11_4e2f_8579_77be746fd4ef_45bf6b1a6b
McAllen inaugura la quinta Semana Binacional del Deporte
mundial_clases_c1b294abca
SEP adelanta cierre de ciclo escolar al 5 de junio por Mundial
7fae016d_db13_414a_8f63_e1517b610e17_f2aad074ac
Cerrarán vialidades del centro de Ramos Arizpe por concierto
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×