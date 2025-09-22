Cerrar X
Rayadas cae en casa 2-0 ante Pachuca y se aleja del Top 5

Errores defensivos le costaron la derrota ante las Tuzas, quienes igualaron en puntos a Tigres y que deja a las regias en séptimo lugar con 20 unidades

  • 22
  • Septiembre
    2025

Este lunes la defensa de Rayadas volvió a quedar en evidencia, esta vez en la derrota de 2-0 ante Pachuca en el "Gigante de Acero".

En el juego que daba cierre a la Jornada 12 del Apertura 2025, la defensa regia volvió a carecer de orden táctico y dejó ir tres puntos y su posibilidad de estar entre los mejores cinco del torneo.

Nina Nicosia y la nigeriana Chinwendu Ihezuo convirtieron por las vigentes campeonas del torneo, que llegaron a 29 puntos, los mismos que Tigres Femenil, quienes empataron el pasado viernes 0-0 con Juárez.

Nicosia se hizo de un balón en el área tras un error en la salida y sin problemas tocó la esférica con su pierna zurda para poner el 0-1.

En otra falla de la zaga, Charlyn Corral asistió a Ihezuo, quien fue precisa con el remate de derecha para poner el 0-2 definitivo.

Las rayadas cambiaron de chip en la segunda parte y, apenas dos minutos después de iniciado el complemento, estuvieron cerca de descontar con un remate al travesaño. Después el equipo insistió, mas careció de puntería y bajó al séptimo lugar con 20 unidades.

Las regias volverán a ver acción el próximo lunes 29 de septiembre, cuando visiten en la Jornada 13 Aguascalientes para medirse a Necaxa, quienes marchan en la decimocuarta posición y que vienen de hilar tres derrotas consecutivas.


