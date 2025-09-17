Cerrar X
Deportes

Rayadas golea y mantiene esperanzas de avanzar en la Conca

Monterrey Femenil goleó 8-0 al Alianza FC en la Copa de Campeones Femenina de Concacaf, juego donde Alice Soto brilló con tres goles

  • 17
  • Septiembre
    2025

Monterrey Femenil golearon este miércoles por 8-0 al Alianza FC de El Salvador y mantienen vivas sus esperanzas de instalarse en las semifinales de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf.

Alice Soto, tres veces, la brasileña Daiana Da Silva, Diana Evangelista, la sudafricana Jermaine Seoposenwe y Katty Martínez fueron las anotadoras del cuadro mexicano, que completó la masacre con un autogol de la guardameta Samatha Valadez.

Las Rayadas, en su casa y con su gente, pasaron por encima de las centroamericanas, quienes, durante todo el encuentro, demostraron una nula capacidad de respuesta tanto en defensa como en ataque.

Monterrey comenzó con líneas adelantadas y, antes de llegar al cuarto de hora, pisó el área rival y tomó ventaja con un cabezazo de Da Silva a pase de Christina Burkenroad.

A partir de ese momento, las dirigidas por Amelia Valverde supieron demostrar su superioridad ante un rival que renunció a atacar y puso todos sus esfuerzos en defender, pero esto no significó que lo hicieran de la mejor manera.

Evangelista anotó en el 27, de derecha con asistencia de Daniela Monroy; en el 33, Seoposenwe lo hizo de cabeza y en el 45, Soto convirtió de media distancia.

En la segunda parte, la portera Valadez metió el balón en propia puerta en el 60; Martínez anotó de testa en el 79 y Soto cerró con un elegante gol de derecha en el 80 y otro de zurda desde fuera del área, en el 85.

Con esta victoria, las de "La Pandilla" sumaron sus primeras tres unidades y se colocan en el tercer lugar de su grupo, detrás del Gotham NJ/NY, con nueve unidades, y el Washington, con seis.

Las Regias recibirán al Vancouver Rise Academy el próximo 2 de octubre y visitarán a Washington Spirit el 15 de ese mes.


