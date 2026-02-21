Rayadas golea 6-0 al Atlético de San Luis Femenil

Las Rayadas de Monterrey ofrecieron una de sus actuaciones más contundentes del torneo al imponerse 6-0 al Atlético de San Luis Femenil, en duelo correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio BBVA.

El conjunto regiomontano reafirmó su condición de líder general del certamen, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva ante un rival que no logró contener el ritmo del equipo local.

Dominio absoluto desde el arranque

Desde los primeros minutos, Monterrey asumió el control del balón y generó opciones constantes al frente, la presión alta y la circulación rápida permitieron abrir espacios ante un San Luis que intentó mantener el orden, pero terminó superado por la intensidad y profundidad de las locales.

La diferencia en el marcador reflejó el trámite del encuentro: posesión, amplitud por las bandas y contundencia en el área fueron los factores determinantes para que Rayadas firmara una goleada sin respuesta.

Lucía García, figura del encuentro

La mejor jugadora dentro del terreno de juego en la goleada fue Lucía García, quien firmó un doblete y se convirtió en pieza clave del ataque regiomontano.

La delantera española volvió a demostrar su capacidad para definir dentro del área y su movilidad para generar espacios.

Con su actuación, García reafirma su peso específico dentro del plantel, además sumo un nuevo récord al convertirse en la jugadora extranjera con más goles en la historia de Rayadas, con 24, y continúa sumando goles en el torneo, consolidándose como una de las referentes ofensivas del equipo en el Clausura 2026.

Liderato reforzado de Rayadas

Con este resultado, Rayadas se mantiene en la cima del Clausura 2026, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la temporada, el triunfo cobra relevancia en una etapa clave del torneo, donde cada jornada comienza a perfilar la clasificación rumbo a la liguilla.

Las anotadoras del encuentro además de la española Lucía García fueron Emily Gielnik, Diana García, Valerie Vargas, y un autogol anotado por la jugadora de San Luis Elaily Hernández.

Monterrey llegó a este compromiso tras un empate ante América en fechas previas, por lo que la goleada representa una declaración de fuerza en la lucha por el liderato.

Por su parte, Atlético de San Luis Femenil arribó al encuentro con apenas cinco puntos en la tabla, producto de una campaña irregular, el equipo potosino intentó competir en el arranque, pero la diferencia en efectividad y dinámica terminó marcando distancia en el marcador.

La derrota obliga a San Luis a replantear su estrategia en la recta intermedia del torneo si busca escalar posiciones en la clasificación general.

Un mensaje claro rumbo a la liguilla

Más allá del marcador, el encuentro confirmó el equilibrio del conjunto regiomontano entre defensa y ataque, rayadas no solo sostuvo su estatus como una de las mejores defensivas del torneo, sino que también mostró capacidad para resolver el partido con amplitud.

Las Rayadas de Monterrey mantiene paso firme y apunta a cerrar la fase regular en lo más alto, con la mira puesta en disputar el título del Clausura 2026.

Comentarios