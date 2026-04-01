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Rayadas golean a Pumas y siguen invictas en el Clausura 2026

La gran figura del encuentro fue Emily Gielnik, quien marcó los tres goles del partido para guiar a Monterrey a una victoria contundente

  • 01
  • Abril
    2026

Las Rayadas de Monterrey continúan firmes como líderes del Torneo Clausura 2026, luego de imponerse con autoridad 3-0 sobre Pumas, resultado que reafirma su condición de invictas en la competencia.

El conjunto albiazul mostró dominio de principio a fin en el Estadio BBVA, consolidando su buen momento en la recta final del torneo.

Gielnik firma triplete en el BBVA

La gran figura del encuentro fue Emily Gielnik, quien marcó los tres goles del partido para guiar a Monterrey a una victoria contundente.

El primer tanto cayó al minuto 16, cuando la delantera aprovechó una jugada ofensiva para abrir el marcador y encaminar el partido a favor de las locales.

Al minuto 29, Gielnik volvió a aparecer, esta vez con un remate dentro del área que amplió la ventaja a 2-0 antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, al minuto 55, la atacante selló su actuación con el tercer gol, completando su hat-trick y asegurando la goleada para Rayadas.

Dominio total del conjunto albiazul

Monterrey mantuvo el control del encuentro durante los 90 minutos, generando múltiples oportunidades al ataque y limitando las llegadas de Pumas.

Jugadoras como Valerie Vargas también buscaron ampliar la diferencia con disparos desde media distancia, aunque la defensa rival logró contener esos intentos.

En la recta final, el equipo regiomontano continuó presionando, mostrando intensidad y profundidad ofensiva.

Defensa sólida mantiene el invicto

La portera Paola Manrique volvió a ser clave para mantener el arco en cero, sumando una racha destacada de 11 partidos recibir gol en el torneo.

Este equilibrio entre ataque y defensa ha sido fundamental para que Rayadas se mantenga como el único equipo invicto del Clausura 2026.

Rayadas apuntan a la Liguilla

Con este resultado, Monterrey reafirma su candidatura al título y mantiene su paso firme rumbo a la fase final del campeonato.

El siguiente compromiso será ante FC Juárez, en duelo correspondiente a la Jornada 16.

El encuentro se disputará el domingo 5 de abril a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde Rayadas buscará extender su racha positiva.


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