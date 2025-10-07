Rayadas complica el pase a la Liguilla: cae 2-1 ante América

Rayadas puso en aprietos el pase a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil al caer este lunes por 2-1 ante las Águilas del América en el ‘Gigante de acero’, en duelo de la Jornada 14.

Con el tropiezo, el Monterrey se mantiene en el séptimo lugar de la Tabla General, con 23 puntos; sigue dentro de zona de clasificación (que es del sitio uno al ocho).

Este viernes a las 21:00 horas (tiempo de Monterrey), La Pandilla visitará a Xolas en el Estadio Caliente de Tijuana.

En la primera mitad del partido celebrado en el Estadio BBVA ante más de 6,500 aficionados, el Monterrey tuvo las oportunidades más claras del partido y, con un golazo, Daniela Monroy abrió el marcador.

La primera oportunidad de peligro llegó al minuto 3 con un disparo de Lourdes Bosch que se fue por encima de la portería visitante.

Al minuto 27, Alice Soto hizo una gran jugada por la banda derecha, al recortar a Annia Mejía dentro del área y disparar apenas por un costado del arco.

Al 37’ llegó el 1-0 de Rayadas.

Daniela recibió el balón en la banda izquierda, recortó hacia el centro y, con un potente disparo cruzado, puso el esférico en el ángulo superior izquierdo de la portería rival.

En la segunda mitad, las dirigidas por Leo Álvarez buscaron ampliar el marcador, pero Scarlett Camberos y Annie Karich le dieron el triunfo a las visitantes.

Lucía García recibió una falta de Mariela Ramos dentro del área al minuto 51 y la árbitra marcó penal para el Monterrey.

Lucía cobró desde los 11 pasos y la arquera Sandra Paños atajó el tiro.

Con un potente disparo cruzado, Lourdes Bosch envió el balón al fondo de las redes al minuto 64’. Tras analizar la jugada con su asistente, la árbitro anuló el gol de Lourdes.

Al 80’ llegó el empate para el América, obra de Scarlett Camberos, con un disparo desde afuera del área.

Al 93’ Annie Karich logró la remontada de las de Coapa. Karich aprovechó un rechace de Paola Manrique, arquera de Rayadas, y le dio la vuelta al marcador.

Tras finalizar el partido, Valeria del Campo, defensa albiazul, fue expulsada por protestar.

