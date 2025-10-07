Rayados con defensa de papel: vive el año con más goles en contra

Los dos goles que recibió Rayados el domingo pasado ante Xolos, en el Estadio Caliente de Tijuana, en juego de la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, es el reflejo de lo que ha vivido el Monterrey en este año 2025.

Y es que en el último sexenio, de 2020 a la fecha, el actual es el año en el cual La Pandilla ha aceptado más dianas en duelos de fase regular del campeonato mexicano.

Actualmente, y cuando aún restan cinco duelos de primera ronda para culminar el actual certamen de la Primera División del futbol mexicano, los albiazules registran 42 tantos en contra, cifra que supera los ‘pepinillos’ en su arco de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Los duelos que le restan a los del Cerro de La Silla en este certamen azteca son: recibe a Pumas en la Fecha 13, recibe a Juárez en la Fecha 14, visita a Cruz Azul en la Fecha 15, recibe a Tigres en la Fecha 16 y visita a Chivas en la Fecha 17.

¿Cuántos goles más aceptarán los blanquiazules en estos cinco cotejos?

Los regios han dejado en cero al rival en cuatro de 12 juegos de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Estos son los goles en contra de Rayados, por año (de 2020 a la fecha), en juegos de fase regular de la Liga MX:

En 2020, 38 goles en contra (17 en el Clausura** y 21 en el Apertura).

En 2021, 29 goles en contra (13 en el Clausura y 16 en el Apertura).

En 2022, 30 goles en contra (17 en el Clausura y 13 en el Apertura).

En 2023, 29 goles en contra (14 en el Clausura y 15 en el Apertura).

En 2024, 38 goles en contra (19 en el Clausura y 19 en el Apertura).

En 2025, 42 goles en contra (23 en el Clausura y 19 en el Apertura*).

*Le restan cinco partidos de fase regular en el Torneo Apertura de este año 2025.

**Solo se jugaron 10 partidos de la fase regular del Torneo Clausura 2020, que se dio por concluido tras la Jornada 10 por el tema de la pandemia, por el Covid-2019.

