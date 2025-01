Rayados no calificaría a la Liguilla en esta campaña

Cada vez que Rayados arranca un torneo corto de la Liga MX con dos o menos puntos cosechados en las primeras tres jornadas de la fase regular… ¡no califica a la Liguilla!

Esto le aconteció en seis campañas de 1996 a la fecha: Verano 1998, Invierno 2000, Apertura 2003, Apertura 2013, Apertura 2016 y Clausura 2020, mismos en los que no avanzó a la Fiesta Grande de la Primera División del futbol mexicano.

En el actual certamen del Clausura 2025, Monterrey registra dos puntos de nueve disputados, tras empatar con Puebla (1-1 en casa) y Toluca (1-1 de visita), y caer frente a Pachuca (3-2, en el ‘Gigante de acero’).

¿Seguirá la tendencia se cortará la mala racha en este torneo?

Por lo pronto, este miércoles La Pandilla visita al Atlas a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, en duelo de la Fecha 4 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, que es jornada de mitad de semana, que forma parte de la primera fecha doble del certamen azteca.

Los regios van por su primera victoria de la competencia.

Ficha

FUTBOL

LIGA MX

TORNEO CLAUSURA 2025

FASE REGULAR

JORNADA 4

Atlas Vs. Rayados

Estadio Jalisco

19:00 horas - Hoy

Canal 4 y 8

Entérate

Estos son los torneos cortos en los que Rayados sumó dos o menos puntos en las primeras tres jornadas de la fase regular:

Torneo Verano 1998: 1 de 9 puntos… y no calificó a la Liguilla

Torneo Invierno 2000: 1 de 9 puntos... y no calificó a la Liguilla

Torneo Apertura 2003: 1 de 9 puntos… y no calificó a la Liguilla

Torneo Apertura 2013: 2 de 9 puntos… y no calificó a la Liguilla

Torneo Apertura 2016: 2 de 9 puntos… y no calificó a la Liguilla

Torneo Clausura 2020: 2 de 9 puntos… pero se suspendió el torneo*

*Se suspendió el certamen tras la Jornada 10, por la pandemia del Covid-19.

