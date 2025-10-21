Cerrar X
Deportes

Rayados recibe a unos 'Bravos' que... no saben ganar en Monterrey

La 'Pandilla' intentará aprovechar su fortaleza local ante Juárez, con Funes Mori como máximo anotador histórico en el duelo

  • 21
  • Octubre
    2025

Dándole continuidad a la jornada 14 del Torneo de Apertura 2025, los de la ‘Pandilla’ recibirán a los ‘Bravos’ en el Estadio BBVA; ahí los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 21:05 horas. En ese escenario, el mexiquense Iván Antonio López Sánchez fungirá como Juez Central para esta confrontación.

Si bien es cierto que, los del Monterrey no pierden en su terruño, en sus últimas tres presentaciones ante su afición en tierras guadalupenses se llevaron únicamente un triunfo de 1-0 ante Santos Laguna, además de un par de empates contra América y Pumas.

UN EMPATE DE 1-1 ES LO ÚNICO CONSEGUIDO POR ‘BRAVOS’

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga Mx, en donde Rayados y FC Juárez han tenido enfrentamientos de Fase Final de Copa, Liga y Liguilla; se contabilizan 16 las confrontaciones que han sostenido desde que se instituyeron los torneos cortos. Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 11 episodios y en uno más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 32 ocasiones y recibieron 15 tantos.

Esos 32 gritos de gol fueron provocados por el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori en siete ocasiones; seguido por el español Sergio Canales con cuatro anotaciones, cierra la lista Maximiliano Meza quien en tres veces perforó la meta de los de la frontera.

De las batallas sostenidas a través de los años por estos equipos, únicamente el 15 de febrero de 2020 los del estado de Chihuahua se llevaron un punto del ‘Gigante de acero’, siendo un empate de 1-1 y los goles fueron obre de Rogelio Funes Mori por la ‘Pandilla’ y la diana anotada por los de ‘juaritos’ lo hizo Maximiliano Olivera.


