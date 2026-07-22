Hugo Cuypers llega a Monterrey para ser la bomba de Rayados

El belga llega como el máximo goleador de la MLS, por lo que se espera que tenga impacto inmediato en un equipo que le urgen delanteros efectivos

Apenas unos días después de que se anunció el fichaje de Orbelín Pineda con Rayados, el club está a las puertas de cerrar su tercer refuerzo para este Apertura 2026, siendo este último el que menos renombre tiene, pero que llega con un mejor presente, al menos en cuanto a números.

Hugo Cuypers llegó a Nuevo León para concretar su pase al Monterrey, donde tendrá la pesada losa de ser el delantero estrella del club, que sufrió mucho en cuanto a goles desde la salida de Germán Berterame al Inter Miami.

En sus primeras palabras como albiazul, el belga se echó a la afición a la bolsa, pues aseguró que se identifica con la pasión del mexicano por el fútbol y con el estilo de juego de la institución que hoy dirige Matías Almeyda.

"Creo que la cultura futbolística de México es realmente algo que me identifica. Pienso que también encaja con mi estilo de juego, y Monterrey es simplemente un club enorme. Además, las conversaciones con el club fueron muy buenas y desde el principio me entusiasmé con la idea de venir", dijo el ahora exjugador del Chicago Fire.

De igual manera, mostró su entusiasmo por enfrentar esta nueva aventura y aseguró que se entregará para mostrar su mejor versión, tal como se le vio en la MLS.

"Estoy muy emocionado. Miren a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida. Es un honor para mí formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al máximo de sus capacidades", sentenció.

Llegó Hugo Cuypers a Monterrey y aquí tenemos las primeras palabras del Belga 🇧🇪 como Rayado:



📍Estoy muy emocionado. Miren a todos ustedes aquí solo para darme la bienvenida. Es un honor para mí formar parte de este club y haré todo lo posible para que el equipo rinda al… pic.twitter.com/q3IW4X9LlK — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) July 23, 2026

Completó el tridente

Con la llegada de Cuypers, Rayados tiene su tercer refuerzo para este semestre, pues hace unos días se anunció a Orbelín Pineda y previamente a Diego Rossi, quien no solamente podría ser un complemento para él, sino competencia directa por momentos.

Llega como estrella

Previo al parón que tuvo la MLS por la Copa del Mundo, Hugo marchaba como el máximo goleador de la liga con 13 goles en apenas 11 partidos, superando los 12 de Lionel Messi con el Inter Miami.

Con este cartel, se espera que el belga tenga impacto inmediato en el equipo, que hasta antes de reforzar el plantel tenía solamente a Roberto de la Rosa como opción al frente y para nadie es secreto que el mexicano nunca se consolidó en el Monterrey.