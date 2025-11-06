Cerrar X
Rayados se quedaría sin estadio para la Liguilla por el Mundial

De acuerdo con David Medrano, los estadios del Monterrey y Chivas pasarían a manos de la FIFA, esto con el fin de pulir detalles para la justa mundialista

  • 06
  • Noviembre
    2025

El Clausura 2026 será un torneo bastante atípico, pues será el que se juegue previo a la Copa del Mundo, donde Monterrey será una de las sedes con el estadio del Club de Fútbol Monterrey.

Debido a lo especial de este, los equipos tendrán que realizar varios "sacrificios" para este semestre, como jugar toda la Liguilla sin seleccionados nacionales y tampoco habrá Play-In; ahora, un nuevo compromiso es que tanto Chivas, como Rayados, se quedarían sin su estadio para la Fase Final.

Según informó el periodista de Azteca Deportes, David Medrano, a finales de abril de 2026, los estadios de estos dos equipos pasarían a manos de la FIFA, esto con el fin de pulir detalles para la justa mundialista, por lo que el Guadalajara y el Monterrey tendrán que buscar una sede alterna en caso de que clasifiquen.

Claramente, esto no aplica para el América, pues el Estadio Azteca seguirá en remodelaciones y el América no jugará en él, pues al ser un inmueble más antiguo requiere de mayor trabajo.

Estadio BBVA Monterrey archivo

Cabe resaltar que esta sería la primera vez que el órgano rector del fútbol tome esta determinación, pues en Qatar 2022 y Rusia 2018, los equipos que eran locales en estadios sede, pudieron jugar todo el torneo sin moverse a otro lugar.

Algo que también podría influir en la mudanza para ambos equipos es que este Mundial será el más grande de la historia, pues en lugar de tener 32 equipos como los dos previos, ahora tendrá 48, por lo que el calendario se apretará mucho.

¿Cuál podría ser la sede para Rayados?

Para el Monterrey parece haber un camino bastante claro: jugar en Torreón, pues es ilógico pensar que comparta el Estadio Universitario con Tigres, o que ocupe el que utilizan los Borregos Salvajes del Tec, pues tiene capacidad para apenas 10,000 personas.

Incluso cabe recordar que este mismo año, los albiazules tuvieron que jugar en Torreón un partido de la Concacaf Champions Cup, pues el "Gigante de Acero" se encontraba en remodelación por el Mundial.


