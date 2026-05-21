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Nuevo León

Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global

Este jueves se realizó la entrega oficial del Estadio de Rayados a la FIFA rumbo al Mundial 2026 con lo cual el recinto pasará a ser un escenario a nivel global

  • 21
  • Mayo
    2026

“El estadio ya no solo le pertenece a Monterrey. Ahora le pertenece al mundo”.

Con esta premisa se selló un momento histórico para la ciudad: la entrega oficial del Estadio de Rayados a la FIFA rumbo al Mundial 2026.

Durante años, este recinto ha sido el templo de una de las aficiones más apasionadas de México, un espacio íntimamente ligado a la identidad, el orgullo y las emociones locales. 

Este jueves, el Gigante de Acero deja de ser un patrimonio exclusivo de la región para abrir sus puertas de par en par a la mirada y el entusiasmo del planeta entero.

“Más allá de la operación logística, la transformación representa un cambio de escala para Monterrey. El estadio, históricamente asociado con la identidad y pasión local, comenzará ahora una nueva etapa como escenario global para millones de personas”, se informó.

Con este traspaso simbólico, Monterrey no solo cede las llaves de su casa por unas semanas; se consolida ante el mundo como un anfitrión de élite, listo para demostrar que su pasión ya no tiene fronteras.

“Con la entrega oficial del Estadio BBVA a FIFA rumbo al Mundial 2026, Monterrey vive uno de los momentos más simbólicos de su historia reciente: el instante en que uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad deja de pertenecer únicamente a una afición para abrirle las puertas al mundo”, se agregó.

Tras su entrega oficial el pasado 17 de mayo, el inmueble se prepara para albergar cuatro encuentros de la justa mundialista, programados para los días 14, 20, 24 y 29 de junio.


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