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Nuevo León

Esperan a 400,000 personas el juego 1000 de la FIFA, en Guadalupe

El Mundial 2026 llevará al Estadio de Rayados el partido mil en la historia de la FIFA, con operativo especial y afluencia récord

  • 26
  • Mayo
    2026

Al juego número mil en la historia de los mundiales, que la FIFA celebrará en el Estadio de Rayados, se calcula que habrá, adentro y afuera, cerca de 400 mil personas, entre jugadores, aficionados, organizadores y colaboradores, además de autoridades, logística y cuerpos de auxilio. 

Este encuentro será el 20 de junio y será entre Japón y Túnez, como parte del Mundial 2026. 

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, dijo que están listos y preparados. 

"Al juego mil se habla de casi 400 mil personas, entre logística, seguridad, el interior del estadio, la gente que llega y que va a estar en el exterior del estadio, que va simplemente a escuchar, los vecinos; se habla más o menos de 400 mil personas, cuando en un partido normal recibimos cerca de 80 mil, entre logística y medios de comunicación, 70 mil.  Ahora se están esperando 400 mil", expresó. 

"Muy listos, ya hicimos muchos operativos y muchos simulacros.  Y afortunadamente para Guadalupe, el Estadio está ahí, entonces siempre que tenemos partido tenemos una prueba más, una prueba más, y sentimos que estamos listos", declaró.


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