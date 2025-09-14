Cerrar X
Real Apodaca vence a Santiago FC en Clásico Regio de la Premier

Con esta victoria, Real Apodaca se mantiene invicto y llega a 12 puntos, conservando el liderato de la tabla, seguido de cerca por Santiago FC con 10 puntos

  14
  Septiembre
    2025

En un dramático encuentro, el equipo de Real Apodaca se impuso 5-4 en tanda de penales a su rival, Santiago FC, para llevarse el primer Clásico Norteño de la Liga Premier y quedarse con dos valiosos puntos en casa. La figura del partido fue el delantero brasileño Adson Santos, quien con un doblete forzó la remontada y el empate 2-2 en el tiempo regular.

El encuentro comenzó con un penal fallado por Marco Montelongo para Apodaca en los primeros minutos. Santiago FC aprovechó la situación y se puso adelante en el marcador con goles de César Ruiz al minuto 10 y de Josué Morales al 58', lo que les daba una ventaja de 2-0.

A pesar de ir perdiendo, Real Apodaca no se rindió y comenzó a dominar el partido, creando varias jugadas de peligro. Fue entonces que el técnico Ricardo Rayas decidió hacer un cambio crucial al ingresar al brasileño Adson Santos. La decisión rindió frutos, pues Santos anotó al minuto 79 y 85 para igualar el marcador, desatando la euforia en la cancha y entre los aficionados.

Con el 2-2 en el marcador, el partido se fue a la tanda de penales por el punto extra. Aunque Vinicius Reis falló el primer disparo para Apodaca, el portero Sergio Rubio se convirtió en el héroe de la noche al atajar dos penales cruciales del equipo de Santiago, sellando así la victoria y el punto extra para Real Apodaca.

Con esta victoria, Real Apodaca se mantiene invicto y llega a 12 puntos, conservando el liderato de la tabla, seguido de cerca por Santiago FC con 10 puntos.


