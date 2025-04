Red Bull sustituye a Max Verstappen en el GP de Bahrein: F1

Red Bull ha tomado una decisión significativa respecto a Max Verstappen para el Gran Premio de Bahréin de 2025.

El equipo ha confirmado que el cuatro veces campeón del mundo no participará en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) de este fin de semana.

En su lugar, el joven piloto japonés Ayumu Iwasa, parte del programa de desarrollo de Red Bull, tomará el volante del RB21 durante dicha sesión.

In the RB21 for FP1 👏 @ayumuiwasa_cars will drive Max’s car for the first session of the #BahrainGP weekend 🇧🇭#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/v0Uic8PvRI