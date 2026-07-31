Renuncia asesor de FIFA por plan para vender el Mundial

Carlos Cordeiro, asesor principal de Gianni Infantino y uno de sus colaboradores más cercanos, renunció en protesta por la iniciativa

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Carlos Cordeiro, asesor principal de Gianni Infantino y uno de los hombres más cercanos al presidente del organismo, presentó su renuncia en rechazo a la propuesta que busca comercializar parte del negocio de la Copa del Mundo.

El exdirigente estadounidense aseguró que no participó en el diseño de la iniciativa y dejó claro su desacuerdo con un proyecto que, a su juicio, pone en riesgo el futuro del futbol.

“No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación en la Copa del Mundo”, señaló Cordeiro en un comunicado difundido tras anunciar su salida.

La controversia gira en torno a la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial comercial que concentraría la explotación económica de los principales activos del organismo, incluidos los Mundiales masculinos y femeninos, así como la Copa Mundial de Clubes.

La propuesta contempla una valoración cercana a los $20,000 millones de dólares y la posibilidad de vender hasta el 20% de la empresa a inversionistas privados, operación con la que FIFA busca recaudar aproximadamente $4,200 millones de dólares.

Infantino ha defendido el proyecto argumentando que permitirá generar más recursos para el desarrollo global del futbol, sin embargo la iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia dentro y fuera del organismo.

“Es hipotecar el futuro del futbol”: Cordeiro

Cordeiro, exbanquero de Goldman Sachs y expresidente de la Federación de Futbol de Estados Unidos, cuestionó la necesidad de vender parte del activo más valioso de FIFA cuando la organización atraviesa uno de los mejores momentos financieros de su historia.

Recordó que el organismo obtuvo ingresos cercanos a los $15,000 millones de dólares durante el último ciclo mundialista y que además mantiene importantes reservas económicas sin registrar deuda.

“Es hipotecar el futuro del futbol sin ninguna justificación convincente”, afirmó.

El exdirectivo también criticó la rapidez con la que se pretende aprobar la iniciativa y aseguró que las federaciones nacionales están siendo presionadas para tomar una decisión de enorme impacto en un periodo muy corto.

Otro alto funcionario también rompe el silencio

Las críticas no llegaron únicamente desde el entorno político de FIFA.

Kevin Lamour, director de operaciones del organismo, aseguró en declaraciones difundidas por medios internacionales que el personal fue “engañado” por la falta de transparencia con la que se manejó el proyecto.

El directivo francés señaló que la propuesta es impulsada prácticamente por una sola persona y consideró que no debería continuar.

“Ha llegado el momento de que los líderes políticos del futbol hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas”, expresó.

Aunque Lamour no presentó su renuncia, reconoció que sus declaraciones podrían costarle el cargo.

Mientras la presión interna aumenta y la oposición internacional gana fuerza, FIFA insiste en que ninguna decisión ha sido tomada y que el proceso continuará con consultas entre sus 211 federaciones afiliadas.