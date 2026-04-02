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Renuncia presidente del futbol italiano tras fracaso de selección

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol renunció tras la eliminación de Italia rumbo al Mundial 2026, su tercera ausencia consecutiva

  • 02
  • Abril
    2026

Gabriele Gravina presentó su renuncia como presidente de la Federación Italiana de Futbol, tras la eliminación de la selección rumbo al Mundial 2026, la tercera consecutiva.

La dimisión se dio luego de una reunión en la sede del organismo en Roma, donde el dirigente comunicó su decisión a los representantes del futbol italiano, en medio de una fuerte presión mediática y política.

El golpe definitivo: otra ausencia mundialista

La salida de Gravina llega tras la derrota de la selección italiana ante Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje, definida en tanda de penales.

El resultado dejó a la "Azzurra" fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, un hecho sin precedentes en la historia reciente del futbol italiano y que desató una ola de críticas contra la dirigencia.

Cabe mencionar que la eliminación provocó un auténtico terremoto en Italia, con reclamos desde distintos sectores que exigían cambios inmediatos en la estructura del fútbol nacional.

Lee la nota completa: ¡Sin Mundial! Italia queda fuera por tercera vez consecutiva

La continuidad de Gravina se volvió insostenible tras las críticas de figuras institucionales, incluido el ministro de Deportes, Andrea Abodi, y representantes del partido Lega, quienes pidieron abiertamente su renuncia.

Las voces críticas coincidieron en la necesidad de una reestructuración profunda dentro de la federación, tras años de resultados inconsistentes a nivel internacional.

Cabe recordar que Gabriele Gravina asumió la presidencia de la FIGC en octubre de 2018, tras el fracaso de Italia en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia.

Durante su gestión impulsó reformas estructurales en el futbol italiano, pero también enfrentó dos nuevas ausencias mundialistas (2022 y 2026).

Su mayor logro fue la conquista de la Eurocopa 2020, disputada en 2021, donde Italia recuperó protagonismo internacional.

A pesar de ello, los constantes tropiezos en las eliminatorias terminaron por marcar su salida.

Apoyos y críticas tras su salida

Mientras crecía la presión para su renuncia, algunas figuras del futbol europeo salieron en su defensa. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, destacó su trabajo.

“Gabriele es muy importante. No será fácil encontrar a alguien que ame tanto el futbol italiano”, declaró.

Sin embargo, el respaldo no fue suficiente para sostener su permanencia.

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Lo que viene para el futbol italiano

Tras su dimisión, la FIGC convocó a elecciones para el próximo 22 de junio, donde se elegirá a un nuevo presidente.

Entre los nombres que suenan destaca Giovanni Malagó, quien podría asumir el reto de encabezar una nueva etapa en el futbol italiano.


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