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Nuevo León

Sí mandarán nombramiento de Ulises Carlin en Tesorería

Gobierno de Nuevo León notificará al Congreso la renuncia de Carlos Garza y el nombramiento de Ulises Carlin como encargado de la Tesorería estatal

  • 02
  • Abril
    2026

El Poder Ejecutivo aseguró que siempre sí enviarán el nombramiento oficial de Ulises Carlin como Tesorero del Estado a través de un escrito al Congreso Local.

Envío de nombramiento al Congreso

A través de un comunicado se informó que el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, enviará este escrito en donde se va a informar sobre la renuncia del extesorero, Carlos Garza y que en su lugar se nombró a Ulises Carlin.

“Por medio de un oficio firmado por el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna y que será enviado al H. Congreso del Estado, el Ejecutivo estatal informará, de manera oficial, la renuncia de Carlos Garza Ibarra, al cargo de Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

“Con esta renuncia, se dará a conocer que Garza Ibarra deja vacante definitivamente el cargo en mención, y actualmente se encuentra en funciones como Encargado de Despacho, Ulises Carlin de la Fuente”, se lee en el comunicado.

Postura del gobernador

Momentos antes, en entrevista, el gobernador Samuel García indicó que para el Poder Ejecutivo no habí ningún riesgo financiero ya que Ulises Carlin, encargado de Despacho de la Tesorería, para ellos ya era su tesorero y no necesitaban enviar nada, así que no lo harían.

“La Constitución señala que cuando hay una renuncia injustificada, -lean la Constitución, diputados-, tengo que mandar, creo en 90 días, el nombramiento.

“Carlos Garza renunció de manera justificada, no estamos en época de emergencia, en época de algo urgente, por ello yo nombré a Ulises, lo reconoció Hacienda, los bancos, hasta lo reconocieron las cámaras, entonces que se queden esperando (los diputados)”, dijo Samuel García.


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