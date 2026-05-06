Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_05_06_at_5_34_54_PM_ba9e22bf55
Tamaulipas

Reporta Tamaulipas reducción histórica en movilidad migratoria

El Secretario informó que, tras la instalación de 31 centros de atención al migrante en los municipios con mayor afluencia, la capacidad bajó drásticamente

  • 06
  • Mayo
    2026

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, el Secretario General de Gobierno Héctor Joel Villegas González,  informó sobre la situación actual del fenómeno migratorio en la entidad, destacando un cambio significativo en los flujos de repatriación y rescate en comparación con años anteriores.

Cifras a la baja en la frontera

El funcionario detalló que, desde el inicio de la actual administración estadounidense, Tamaulipas ha recibido a cerca de 60,000 mexicanos repatriados provenientes de diversos estados. De esta cifra, aproximadamente entre 4,500 y 5,000 corresponden a personas originarias de Tamaulipas.

Sin embargo, el panorama actual es muy distinto. El Secretario informó que, tras la instalación de 31 centros de atención al migrante en los municipios con mayor afluencia, la capacidad se ha ajustado drásticamente.

Por instrucción del Gobierno Federal, la capacidad de atención en ciudades como Nuevo Laredo y Matamoros se redujo de 2,500 a solo 200 personas.

"Realmente no hay movilidad, tampoco hay rescate", afirmó el Secretario, señalando que, a diferencia de las cifras masivas de antaño, el día de ayer se registraron únicamente 101 migrantes en los centros de atención. En cuanto al rescate de extranjeros, indicó que la cifra es mínima, con días en los que no se reporta un solo caso, lo que confirma una estabilización del fenómeno en la región.

El Secretario explicó que la estrategia ha sido coordinada estrechamente con el Instituto Nacional de Migración (INM) y autoridades de Estados Unidos.

Parte de este esfuerzo incluye una estrecha vinculación con clubes y federaciones de migrantes organizados en el extranjero, lo que ha permitido facilitar trámites esenciales para las familias.

Entre los logros destacados, resaltó el apoyo brindado para obtener la doble nacionalidad para niñas, niños y adolescentes, así como la gestión de cerca de mil pasaportes americanos.

Además, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes continúa brindando asistencia logística, apoyando con traslados a centrales de autobuses y aeropuertos para aquellos migrantes que desean trasladarse a otras entidades del país.

Finalmente, el titular de la Secretaría General de Gobierno hizo una distinción importante para la opinión pública: aclaró que existe una diferencia técnica entre el "rescate" (que se refiere a personas extranjeras) y la "repatriación" (que corresponde exclusivamente a ciudadanos mexicanos), reiterando que, bajo ambos rubros, Tamaulipas mantiene actualmente cifras controladas y una operación eficiente de asistencia humanitaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carreteras_nuevo_leon_miguel_flores_13c4c44e73
Miguel Flores destaca resultados de División Ambiental en 9 meses
Whats_App_Image_2026_05_06_at_3_56_05_PM_98de14955e
Evacúan Torre Bicentenario en 7 minutos por Simulacro Nacional
papa_leon_baa0d90512
Vaticano ve visita papal a España como mensaje migratorio
publicidad

Últimas Noticias

image00001_4fb4b6b800
Celebran el 202 aniversario de Nuevo León como estado libre
IMG_6408_a2f0d320e5
Ningún estado de Morena supera a Coahuila en seguridad: Jiménez
EH_UNA_FOTO_0db21be418
Cuñada de Alfredo del Mazo gana en la Corte pleito por daño moral
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×