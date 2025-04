Reportan que Ancelotti dirigirá a Brasil rumbo al Mundial 2026

Todo apunta a que Carlo Ancelotti será el nuevo director técnico de la Selección de Brasil para el Mundial de 2026, luego de que ambas partes habrían llegado a un acuerdo, según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano.

El estratega italiano, actual entrenador del Real Madrid, asumiría el cargo a partir de junio de 2025, tras culminar su compromiso con el club merengue.

De esta manera, Ancelotti pondría fin a su segunda etapa al frente del Madrid antes de lo previsto, pese a tener contrato vigente.

La decisión llega tras una temporada complicada para el Real Madrid, en la que sufrió derrotas dolorosas: cayó en la final de la Supercopa de España y en la Copa del Rey ante el Barcelona, fue eliminado de la Champions League a manos del Arsenal y se encuentra a siete puntos del líder de LaLiga, también el Barcelona.

Por ello, el equipo blanco centrará ahora sus esfuerzos en conquistar el Mundial de Clubes 2025, buscando evitar una campaña sin títulos.

Fabrizio Romano detalló que las negociaciones entre Ancelotti y la Confederación Brasileña de Fútbol no fueron sencillas. Sin embargo, un requisito clave para Brasil fue que el técnico pudiera asumir el cargo en junio de 2025, no un mes después como inicialmente se había planteado. Ancelotti habría aceptado esta condición, lo que allanó el camino para cerrar el acuerdo.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj